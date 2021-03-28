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İmza beyannamesi nasıl alınır? 2021 İmza beyannamesi ücreti nedir?

Pazar günü basında geniş bir yer bulan İmza beyannamesi nasıl alınır? İmza beyannamesi ücreti nedir? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. İmza beyannamesi nasıl alınır? İmza beyannamesi ücreti nedir? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mart 28 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 09:49
İmza beyannamesi nasıl alınır? 2021 İmza beyannamesi ücreti nedir?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 28.03.2021 09:49
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