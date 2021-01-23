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İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2021 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği İmza beyannamesi için ne gereklidir? imza beyannamesi almak için gerekli belgeler ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de İmza beyannamesi için ne gereklidir? imza beyannamesi almak için gerekli belgeler hakkında tüm yeni gelişmeleri 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:22
İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2021 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:22
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