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İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2020 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan İmza beyannamesi için ne gereklidir? imza beyannamesi almak için gerekli belgeler konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 19 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan İmza beyannamesi için ne gereklidir? haberimize göz atabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:12
İmza beyannamesi için ne gereklidir? 2020 imza beyannamesi almak için gerekli belgeler
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:12
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