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İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2021 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? imza beyannamesi fiyatı ne kadar? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 10-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 23:00
İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2021 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:00
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