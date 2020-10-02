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İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? imza beyannamesi fiyatı ne kadar? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 2 Ekim 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

02 Ekim 2020 Cuma 02:34
İmza beyannamesi çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 imza beyannamesi fiyatı ne kadar?
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İmza beyannamesi şirket kurarken temin edilmesi gereken bir belgedir. Bu belge ileriki süreçte yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Firmaların resmi imzası yerine geçen imza beyannamesinde yer alan imzalar kaşe üzerindeki imzalar ile aynı olmalıdır.

İmza beyannamesi nasıl alınır?


İmza beyannamesi noterlerden alınabilmektedir. Bu beyanname belirli bir ücret karşılığında düzenlenmekte ve ücret yatırılmadan beyanname verilmemektedir. Belgeyi temin edebilmek için yanınızda T.C. kimlik kartınız bulunmalıdır.

Okuma yazması olmayan kişilerin ise imza beyannamesi almak için yanında 2 şahidin bulunması gerekmektedir.

İmza beyannamesi ücreti nedir?

Noterlerden alınan imza beyannamesi için öncelikle belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. İmza beyannamesi ücreti 2020 yılı itibariyle 50 TL olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 02.10.2020 02:34
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