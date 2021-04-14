İlk defa işe başlayan girişimcilere müjde! 3 yıl vergi muafiyeti geliyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlardan alınan vergi yükü hafifletmeye çalışılırken mükelleflerin beyannameleri ve bildirim verme dosyalarının yanı sıra bazı vergisel yükümlülüklerle ilgili süreler uzatıldı. Ayrıca mükelleflere yüzde 5 oranında vergi indirimi yapılarak, pandemi sürecini zor geçiren mükelleflere Meclis'in kabul ettiği kararla bir destek sunuldu.

Konuyla ilgili bir bilgilendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , 'Vergi Usul Kanunu'nda yer alan tebliğ gereği pandemi sürecine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçici süre kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan yada durduran işletmelerin bağlı olduğu sektörlerde mükelleflerin mücbir sebep hükmüne alındığı ve Hazine'nin alınan kredi borçlarında faiz desteğiyle birlikte ertelenmesi için üç karar alındığını söyledi.

Salgınla mücadele sürecinde ayrıca; Meclis'e sunulan bir önergeyle basit usul vergisi veren mükelleflerin teslimleri ve hizmetlerinin KDV'den istisna tutuldu. Bunların yanı sıra ilk defa işe başlayan genç girişimciler için de bir çalışma hazırlandı. Bu kapsamda, 29 yaşını doldurmamış olan girişimcilerin 3 yıl süreyle kazanç istisnasından yaralanması anlamına gelen vergi muafiyetinden yararlanmaları sağlandı. Yaklaşık 75 bin TL tutarındaki kazanç istisnasından yararlanacak olan genç girişimcilerin ticari kazançlara 2021 yılı 14 bin TL indirime tabii tutuluyor.