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İkinci el otomobil fiyatları ve 100.000 TL altında satılan 2. el araçlar

Vatandaşlar araç fiyatlarının pahalılığı ve sıfır araçların bulunmayışı sebebi ile ikinci el araçlara yönelmiştir. 100.000 TL altında bütçesi olan kişiler 100.000 TL altı ikinci el araçların hangileri olduğunu araştırmaktadır.

27 Kasım 2020 Cuma 15:49
İkinci el otomobil fiyatları ve 100.000 TL altında satılan 2. el araçlar
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Piyasada sıfır araçların fazla bulunmaması ve fiyatların fazla pahalı olması sebebi ile vatandaşlar ikinci el piyasasına yönelmektedir.

Yeni model olup 100.000 TL arasında araç bulmak nerdeyse çok zor hale gelmiştir. 100.000 TL altında parası ve bütçesi bulunan kişiler bu fiyatlarda olan arabaların hangileri olduğunu merak etmektedir. Piyasada bulunup 100.000 TL altında olan araçlar aşağıda sıralanmıştır:

100.000 TL Altında İkinci El Araçlar

2015 Toyota Corolla 1.4 D-4D Active: 99.000 TL

2015 Renault Symbol 1.2 Joy: 93.500 TL

2015 Citroen C-Elysee 1.6 Hdi Attraction: 97.000 TL

2015 Hyundai i20 1.2 MPI Jump: 89.000 TL


2015 Fiat Punto 1.2 Popstar: 97.500 TL

2015 Peugeot 301 1.6 Hdi Active: 85.750 TL

2016 Renault Clio 1.2 Joy: 87.500 TL

2016 Fiat Panda 1.2 Pop: 99.750 TL

2016 Dacia Sandero 1.2 Ambiance: 88.000 TL

2016 Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Plus: 78.000 TL

2016  Fiat Egea 1.3 Multijet Easy: 95.500 TL

2017 model Fiat Linea 1.4 Fire Pop: 93.900 TL

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:49
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IkincielAraç
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