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İkinci el araç fiyatları nasıl düşürülecek? ÖTV indirimi gelecek mi?

Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında ekonomi geliyor. Salgından dolayı ikinci el araba fiyatları oldukça el yakıyor. Vatandaşlarımız ikinci el araç fiyatlarına yeni düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:54
İkinci el araç fiyatları nasıl düşürülecek? ÖTV indirimi gelecek mi?
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Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği alan olan ekonomi türlü zorluklarla toparlanmaya çalışılıyor. En çok etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü oldu. Öyle ki ikinci el otomobil fiyatları bile tavan yaptı. Vatandaşlarımız ikinci el araç fiyatlarına yeni düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Vatandaşlarımız ayrıca ÖTV fiyatlarının düşürülmesini bekliyor.

Koronovirüs salgınının ekonomiyi etkilemesiyle beraber otomobil fiyatları da tavan yaptı. Öyle ki ikinci ek otomotiv fiyatları bile cep yakıyor. Araç almakta zorlanan vatandaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuyla alakalı düzenleme yapıp yapmayacağını merak ediyor.


Covid-19 salgını araç sektörünü de vurdu. İkinci el araç fiyatları gelen destek kredilerinden sonra sıfır araç fiyatlarını geçti. İkinci el otomobil almak isteyen ancak yükselen fiyatlardan dolayı alamayan vatandaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuyla alakalı düzenleme yapıp yapmayacağını merak ediyor. Vatandaşlarımız ayrıca ÖTV fiyatlarının düşürülmesini bekliyor.

Bu konularla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Özellikle uygun faiz oranlarının da gelmesiyle araç sahibi olmak isteyenler bu fırsatları kaçırmak istemiyor. ÖTV indiriminin yapılması ve ikinci el araç fiyatlarında indirim yapılması vatandaşlarımızın gündeminde yer alırken henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama gelmedi.

İkinci El Araç Fiyatları Nasıl Düşürülecek?

İkinci el araç fiyatlarının düşmesi için sıfır araçlara rağbet, ikinci ellerde de stok fazlalığının olması gerekmektedir. Ayrıca ÖTV indirimi de en çok beklenen konulardan biridir. ÖTV indirimi gelirse ikinci el araçlarda da indirimler yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Düzenleme Yapar mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ÖTV indirimi ve ikinci el araçlarda fiyat indirimi konularında inisiyatif almaları beklenmektedir. Bu beklentiler şu an sadece bir varsayım olarak gündemde yer almaktadır. Belki önümüzdeki günlerde sıfır araç üretimi artarsa ikinci el araç piyasasında da fiyat indirimi gerçekleşir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:54
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