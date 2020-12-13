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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Piyasada 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne?

Yeni otomobil alma hayali kuran sürücülerin ortak merakları ikinci el otomobillerin fiyatlarının ne zaman düşeceği? oldu. ÖTV olmadığından dolayı araba fiyatlarında ki artış @'ı buldu. 2. el otomobil fiyatları ile ilgili detayları haberimizde topladık.

13 Aralık 2020 Pazar 22:04
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Piyasada 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne?
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İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

 INDICATA ikinci el online Pazar raporunun düzenlediği verilere göre; Türkiye, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Kasım ayında toplamda 136 bin 323 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rapor hazırlanırken ilandan tamamen kaldırılan araçların tamamı satılmış kabul ediliyor. Hazırlanan raporda Kasım 2019’da yapılan satışlara göre %17, Ekim ayına göre ise %35’lik düşüş yaşandığı belirlendi.

 Araç fiyatları seyrinin ise sabit ilerlediği görüldü. İkinci el otomobillerin fiyatlarına bakıldığı zaman, kurumların ellerinde bulunan otomobillerin perakende satış fiyatlarında güncelleme yapmadan bu fiyatları koruduğu belirtildi. Fiyatlarda düşüş olması beklenirken, bu beklentinin tersine pazarda geçmiş aylardaki fiyatlarla paralel bir seyir olduğu da gözlemlendi.

 

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

 İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş ne zaman olacak? Sorusun cevap veren Eskişehir Oto Galericiler Denek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz; ikinci el otomobil fiyatlarında herhangi bir artış veya da düşüş olmasını beklemediklerini söyledi. Akın Taymaz: “Kış aylarına doğru, fiyatlarda bir artış olmasını beklemiyoruz, ancak fiyat düşüşü de mümkün görünmüyor. Bunun nedeni, fiyatları belirleyen unsurun ithalat, Türkiye’de üretimi yapılan yerli araçlar ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen satışlardır. Türkiye’de ki satışlar COVID-19 salgını nedeni ile oldukça fazla. Ayrıca dövizdeki artışla birlikte fiyatlar da arttı. Kış aylarına doğru araç üretiminde bir artış olmayacağından dolayı fiyatlarda düşüş söz konusu olmaz, ancak fiyatlarda artış gibi bir beklentimiz de yok. Güncel ikinci el otomobil fiyatları sıfır otomobillerden pahalı değil. Sektörümüzün bu konuda alacağı önlemler ancak farklı kampanyalar ve bunlara yönelik önlemler olur. Satışların bu fiyat seyrinde ilerleyeceği görüşündeyim.” Diyerek düşüncelerini belirtti.



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:04
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Anahtar Kelimeler:
ÖTVIkincielOtomobilFiyat
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