İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından karşılıksız ödeme yapılıyor

İhtiyaç sahiplerine karşılıksız ödeme

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine bazı sosyal destekler yapılmaktadır. Bunlardan biri de para dayanağıdır. Faydalanmak için mahallenizin muhtarlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha sonra başvuru yapanın ihtiyaç sahibi olup olmadığı belirlenir. Ona göre destekler yapılmaktadır. Yetkililer belirlenen ihtiyaç sahiplerini evlerine giderek tespitte bulunurlar. İnceleme sonucu karara varılır.

Hangi yardımlar yapılmaktadır:

*Eğitim destekleri

*Afet yardımları

*Sosyal destek yardımları

*Projelere destek yardımları

*Kira, yakacak, gıda, giyecek yardımı

*Engelli vatandaşlara ihtiyaçlarına yapılan yardımlar

*Terörden mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlar

Bu konuda beş çeşit aylık bağlanmaktadır:

-Yaşlı aylığı (yaş aylığı)

-%40-69 arası engelli aylığı

-%70 ve üzeri aylığı

-18 yaş altı aylığı

-Silikozis aylığı (yeni başvuru yapılmıyor.) Bunun için muhtaçlık değerlendirilmesi yapılmaktadır.

1.Muhtaçlık değerlendirmesi hanedeki bireylerin servet gelir harcamaları dikkate alınarak ortak gelirin asgari ücretin net tutarın 1/3 (2019 yılı 609 TL) az olması gerekmektedir.

2.Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde başvuru yapabilirler. Ödeme 1 ay içinde yatırılarak PTT’den alabilirsiniz.

3.İkiz üçüz çocuklarda 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına ödeme yapılır. Ödemeler 2 ayda bir yatırılmaktadır.

4.Hanede kişi başına düşen gelir 852 TL’nin altında olanlara sağlık hizmeti sağlanmaktadır.

5.Engelli kişilere ise bakımını üstlenen yakınına evde bakım yardımı yapılmaktadır. Engel oranın %50 olması gerekmektedir. Kişi başına düşen gelirin 1218 TL’nin altında olması gerekmektedir.

6.Ev hanımlarına kendi işini kurabilmeleri için 15.000 TL uzun vadeli ve faizsiz kredi imkanları sunulmaktadır.

7.Kronik rahatsızlığından dolayı cihaza bağlı hastaların elektrik faturasının 200 TL’sini devlet karşılamaktadır.

8.Tüberküloz ve SSPE hastası olanlar düzenli olarak aylık 1305 TL ödenmektedir.

İhtiyaç sahipleri vatandaşlara tam kapanma yardımı yapılacaktır.