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İhtiyaç sahiplerine 1000 TL! 1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?

Hane sahipleri için verilecek 1000 TL destek ödemesi başladı. İhtiyaç sahipleri için yapılacak ödemelerden hakkını almak isteyenler için detaylı açıklama geldi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:07
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL! 1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?
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Pandemi sürecin ile birlikte ülkemizde birçok vatandaşımıza destek ödemeleri yapılmaya başlandı. Son yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından 1000 TL’lik bir destek ödemesi yapılmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyenler, bu desteği alıp alamayacaklarını e-devlet üzerinden öğrenebilmektedir.

Korona virüsün sağlığa etkisinin ardından en çok etkisinin olduğu alan ekonomi oldu. Birçok vatandaş durumdan etkilenirken, maddi olarak da zor durum yaşamaya başladı. Bu konu hakkında yapılan açıklamalara göre ihtiyaç sahiplerine 1000 TL destek verileceği duyuruldu. İhtiyaç sahiplerine yapılacak olan yardım ile birlikte vatandaşların rahat nefes alması hedefleniyor. Belirtilenlere göre destek yaklaşık 2 milyon insana ulaşacak.

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL!

Dünyayı etkileyen korona virüs ile birlikte ülkemizde birçok insan maddi olarak da korona virüsten etkilendi. Bu neticede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak olan devlet, yapacağı 1000 TL’lik destek yardımı ile vatandaşa umut oldu. Nakit olarak yapılacak yardımlar ile ihtiyaç sahipleri kira, fatura ve ev ihtiyaçlarını giderebilme imkanı bulacak. Bu destekten yararlanmak isteyenler ise nasıl yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Destekten yararlanıp yararlanılamayacağı e-devlet üzerinden kontrol edilerek öğrenilebilmektedir.


Devletin yapacağı yardımlar önceden belirlenen kişilere yapılmaktadır. Destek paraları kişilerin hesabına yatırılmaktadır. Vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi intenet sitesinden sorgulama yaparak bu destekten yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenebilecekler. Resmi site üzerinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama bölümünden detaylı bilgilere ulaşılabilecektir.

1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?

  • Yaşlı Aylığı
  • Engelli Yakını Aylığı
  • Silikozis Aylığı
  • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
  • Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
  • Öksüz Yetim Yardımı
  • Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
  • Şartlı Eğitim Yardımı
  • Şartlı Sağlık Yardımı
  • Çoklu Doğum Yardımı
  • Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
  • Engelli Aylığı

Gibi başlıklar altında bulunan vatandaşlar 1000 TL’lik sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler. Bu dönemde ihtiyaç sahiplerine bu şekilde yardım edilecek. Ödemeler ise kişiye göre değişik tarihlerde yapılacak.

Sosyal Yardım Ödeneği ödeme tarihleri

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılacak destek ödemeleri, kişinin doğum yılının son rakamına göre düzenli bir şekilde yatırılacaktır. Buna göre ödemelerin yapılacağı tarihler şu şekilde:

  • Doğum yılı son rakamı 0,5 olanlar 11 Mayıs,
  • Doğum yılı son rakamı 1,6 olanlar 12 Mayıs,
  • Doğum yılı son rakamı 2,7 olanlar 13 Mayıs,
  • Doğum yılı son rakamı 3,8 olanlar 14 Mayıs,
  • Doğum yılı son rakamı 4,9 olanlar 15 Mayıs

İhtiyaç sahipleri bu tarihlerde sosyal yardım ödeneklerini alabilecekler.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:07
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