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İhtiyaç sahibine 40 liradan 40 bin liraya kadar 10 nakit destek

Devlet tarafından 'Sosyal Destek' programları doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 başlık altında 40 liradan 40 bin liraya kadar nakit destek veriliyor. Detaylar haberimizde...

08 Haziran 2021 Salı 15:26
İhtiyaç sahibine 40 liradan 40 bin liraya kadar 10 nakit destek
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İhtiyacı olan çok sayıdaki yurttaşa ‘Sosyal destek programları’ doğrultusunda devlet tarafından yardımlar yapılıyor. Asker çocuklarına, kronik hastalıkları olanlara, işe başlayacak kişilere, hamilelere, barınma ihtiyacı olanlara ve bunun gibi birçok ihtiyacı olan yurttaşlara, düzenli ödemeler ile karşılıksız olarak destekler yapılıyor. İhtiyacı olan kişiler bu desteklerden yararlanmak için sosyal yardımlaşma vakıflarına ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

1-Elektrik tüketim desteği

İhtiyacı olan yurttaşlara elektrik faturasının her ay 118TL tutarındaki kısmına devlet tarafından destek veriliyor. Bunun için hanede fert başına düşen gelirin net asgari ücretin (AGİ dışında) üçte birinden az olması gerekmektedir. 2021 yılı itibari ile bu tutar 852TL’dir.

2-Kronik hastalığı olanlara destek

Kronik hastalığı nedeni ile cihaza bağımlı olan hasta vatandaşların aylık elektrik faturasının 200TL’lik tutarına kadar olan kısmını devlet veriyor. Bu vatandaşların birikmiş elektrik borçları var ise bir kereye mahsus silinecek.

3-Hastalık yardımları

İhtiyacı olduğu belirlenen tüberküloz ve SSPE hastalığı olan yurttaşlar yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658TL ödeniyor. Aynı zamanda silikozis hastalığı nedeni ile meslekte kazanma gücünü en az yüzde15 kaybedenlere ödeme yapılmakta. Hafif silikozis aylığı (yüzde15-34) 1.317TL, orta silikozis aylığı (yüzde35-54) 1.505TL, ağır silikozis aylığı ise (yüzde55 ve üzeri) 1.677TL.

4-Barınma yardımları

Dar geliri olan vatandaşlara evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek veriliyor. Prefabrik ev yapımında 30bin TL, betonarme ev yapımında ise 40bin TL destek veriliyor. Ev onarmada 20bin TL yardım tapılırken, 5bin TL de ev eşyası desteği veriliyor.

5-İşe yönlendirme yardımları

18-55 yaş aralığındaki yurttaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi ihtiyaçlarını rahat giderebilmeleri için destek sağlanmakta. Senede en fazla 3 kere 40-100TL arasında ödeme yapılmakta.

6-İşe başlama yardımları

İŞKUR’un işe yönlendirmesi sonucu işe yerleşenlere bir kereye mahsus verilmektedir. Asgari ücretin üçte birine kadar ödeme yapılmakta. Bu sene için 852,53TL  ödenmekte.

7-Gebelik yardımları

İhtiyacı olan gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırmaları için aylık 45TL veriliyor. Bu kişilere ayrıca bir kereye mahsus 100TL de ödenmekte. Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilirse, iki kereye mahsus 45TL ödeme yapılıyor.

8-Asker çocuklarına yardımlar

18 yaşını doldurmamış bekâr ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150TL olmak üzere her iki ayda bir 300TL tutarında düzenli ödeme yapılmakta. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

9-Terör zararları yardımları

Terör olaylarından etkilenen vatandaşlara acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik yapılmakta. 18yaş üstü aile bireyi, ikâmet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlarla terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan yurttaşlara ayda en fazla 1.200TL verilmekte.

10-Afet-acil durum yardımları

Afet-acil durum olaylarının meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın yardımlar yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal DestekNakit DestekIhityaç Sahibine Destek
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