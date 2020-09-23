İhtiyaç sahibi olan kişilere müjde! Aile ve Çalışma Bakanlığı 20.000 TL yardımda bulunmaktadır!

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Ödemelerine Devam Ediyor!

Özellikle Korana virüsü salgını sırasında gerçekleştirdiği 1000 TL pandemi ile vatandaşları desteklemeye devam eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı isimler altında çoklu yardım ödemeleri yapıyor. Bu yardımlar aşağıda listelenmiştir;

İhtiyaç Sahibi Ailelere Devletten Gıda Yardımı

Devlet, muhtaç ailelere yapılan yardımlar arasında kuru gıda yardımını da destekliyor. Özellikle dini bayramlarda düzenli olarak yardım başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları ve yardıma ihtiyaç duymaları gerekmektedir. Aylık hane geliri asgari ücretin üçte birini geçmeyen işsizler bu yardıma başvurabilir.

Devletin Barınma Yardımları

Yakacak Odun Kömür Yardımı

Konut yardımı bir başka yardım türü olarak öne çıkıyor. Devlet, en kutsal sığınma hakkını karşılamak için, ikamet çok ihmal edilmiş ve hasar görmüşse onarım için 20.000 ila 40.000 lira ödüyor.

Devlet, kışın odun ve kömür alacak parası olmayanlara yakıt yardımı sağlıyor. Devlet yardımı alabilmek için kişinin işsiz olması ve gelirinin olmaması yeterlidir. Kömür yardımı, siz işe başlayana kadar her kış düzenli olarak yapılır.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Para Yardımı

Dul kadınların herhangi bir sosyal güvencesi yoksa, devlet size 2 ayda bir 550 lira veriyor.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Son yardım, yardıma muhtaç asker ve çocuklara yardım konusunda öne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan maddi yardımlardan biridir. Bu tür bir yardımla, 18 yaşın altındaki çocuklara ihtiyaç duyulursa, devlet her 2 ayda bir 150 TL yardım yapmaktadır.