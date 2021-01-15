İhtiyaç sahibi asker ailesi nasıl yardım alabilir?

Çocuğu veya eşi askere giden asker ailelerinin birçoğunda tek bir maaş bulunmakta ve askere gidilmesi sebebiyle o maaş da 6 ay boyunca gelmemektedir. Bu durumda ihtiyaç sahibi haline düşen haneler için sosyal devlet anlayışı sebebiyle devlet tarafından yardım alınabilmektedir. Peki bu asker ailelerine yapılan yardım nedir? Kimler alabilir? Nasıl alınır? gibi sorular ve daha fazlası için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Asker ailesi yardımı kimlere yapılır?

Asker ailesi yardımı, nikahlı eşi veya çocuğu askere giden ve bu sebeple ihtiyaç sahibi haline düşülmesi durumunda yapılır. Ülkemizde çoğu eve sadece bir maaş girmektedir. Bu sebeple para kazanan kişinin askere gitmesi durumunda bu maaş belli bir süre gelemeyeceği için asker aileleri ihtiyaç sahibi haline gelir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri tarafında askere gidilmesi durumunda ailenin ihtiyaç sahibi haline düşmesinin engellenmesi ve ailenin bu süreci rahat bir şekilde atlatabilmesini sağlamak amacıyla öncelikle nikahlı eş eğer böyle bir durum yoksa asker annesine veya babasına asker ailesi yardımı yapılır. Nikahlı eşin beraber oturmasına veya aynı adreste ikametgâh etmesine gerek yoktur. Nikahlı eş olması yeterlidir.

Asker ailesi yardımı yapılabilmesi için hanede sigortalı çalışan birinin bulunmaması ve kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’te 1’inin altında olması gerekmektedir. Bakanlık bu koşullarda asker aile yardımı yapmaktadır.

İhtiyaç sahibi asker ailesi yardımı nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi asker ailesi yardımını alabilmek için ikametgâh edilen adresin kaymakamlığına gidilerek başvuru yapılır. Eğer askerlik dışı bir muhtaçlık bulunuyor ise kaymakamlığın geçmiş yardımlarında bilgileri bulunabilmektedir. Ancak askerlik sebebiyle bir muhtaçlık durumu bulunuyor ise belgeler düzenlenerek başvuru yapılması gerekmektedir. Hane Başvuru Kayıt Formu’, ‘Sorgu Dilekçesi’ ve ‘MAAY Sözleşmesi’ verilerek doldurulması istenir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma vakıflarının ihtiyaç sahibi olduğunu onaylamasından geçmektedir.

Asker ailesi yardımı için gerekli belgeler nedir?

• TC kimlik kartını ya da nüfus cüzdanını götürmesi gerekiyor.

• Fakirlik belgesi (zorunlu bir belge değil ancak bulunması dahilinde yardım başvurusunun alınmasını kolaylaştırıyor.)

Başvuru yapan kişiden TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı fotokopisinin dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Başvuru esnasında başvuru yapan kişiye muhtaç asker ailesi yardımı sözleşmesi veriliyor. Başvuru yapan kişi muhtaç asker ailesi yardımı sözleşmesini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekiyor. Son olarak başvuran kişiden vakıfta kendine teslim edilen yardım başvuru dilekçesini de hazırlaması talep ediliyor.

Başvuru sonrası ailenin maddi durumu, yardıma ihtiyacı olup olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından incelenmeye başlıyor. Bazı durumlarda ailenin evine gidilip, ihtiyaç sahibi olup olmadığı yakından takip edilebiliyor.

Ailenin muhtaç olduğuna karar verilmesi üzerine aileye yani askerin annesine ya da eşine muhtaç asker ailesi yardımı yapılıyor.

2021 yılı muhtaç asker ailesi yardımı ne kadar nereden alınır.?

Askerlik süresi bitene kadar ihtiyaç sahibi asker ailelerine aylık 275 TL olacak şekilde 2 ayda bir olmak üzere 550 TL para yardımı yapılmaktadır. Yardım en fazla 12 aya kadar yapılabilmektedir. Askerlik süresinin bitimiyle beraber bu yardım da kesiliyor.

PTT’de başvuru yapan kişi adına bir hesap açılır ve iki ayda bir açılan hesaba yatırılır. Paranın ödemesi ayın 24 ve 28’i arasında PTT üzerinden yapılıyor. Yardım için başvuran kişinin TC kimlik numarasının sonu 0 ise ödeme ayın 24’ünde, 2 ise 25’inde, 4 ise 26’sında, 6 ise 27’sinde, 8 ise 28’inde gerçekleşiyor. Ödemelerin hafta sonuna gelmesi durumunda bir gün önce veya bir gün sonra olmak üzere en yakın hafta içine yönlendirilerek ödeme yapılıyor.

İhtiyaç sahibi asker ailesi yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Başvurunun ardından başvurunun onaylanıp onaylanmadığını 15-30 gün içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım hattı olan ALO 144’ü arayarak veya E- devlet üzerinden öğrenilebilmektedir.

E- devlet üzerinden başvuru sonucunu öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Ayrıca önemli bir noktaya değinmek gerekilirse, muhtaç asker ailesi yardımı ile asker çocuğu yardım parası aynı yardım değildir. Bu sebeple evli ve çocuklu bir asker her ikisi için de başvuru yapabilme hakkına sahiptir.