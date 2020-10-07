İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Sosyal Hizmetler Bakanlığından 20 Bin TL Nakdi Yardım İmkânı!

Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok projeye göre ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sosyal yardım programlarına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, ihtiyaçlarına göre hazırlanmış birçok devlet desteğinden yararlanabilir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pek çok farklı türde yardım sağlar. İhtiyaç sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla istedikleri yardıma başvurabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Sosyal Hizmetler Bakanlığından 20 Bin TL Nakdi Yardım Nelerdir?

Aşağıdaki tablo Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 20.000 Türk Lirası nakit yardımını listelemektedir;

Gıda yardımı

Barınma yardımı

Yakacak yardımı

Muhtaç asker ailelerine yardım

Öksüz ve yetim yardımı

Muhtaç asker çocuk yardımı

Doğum yardımı

Elektrik tüketim desteği

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gıda Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski, harap ve sağlıksız koşullardan kurtulmak isteyen ailelere konut yardımı sağlıyor. Bu yardımla ihtiyaç sahibi ailelerin uygun koşullarda yaşayabilecek yeni bir ev inşa etmeleri destekleniyor. Devlet, ev onarımına ihtiyaç duyanlara 20 bin lira, prefabrik ev yapımı için 30 bin lira ödüyor. Konut yardımı alabilmek için kişinin 18 yaşında olması ve ailemin gelirinin kişi başına asgari ücretin 1 / 3'ünden az olması gerekiyor.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yakacak Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan akaryakıt yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere kışın ısınmada zorluk yaşamamaları için yapılan bir yardım türüdür. Bu yardımdan yararlanmak için en az 18 yaşında olmalısınız (kömür desteği olarak da bilinir). Ayrıca ailemin kişi başına geliri asgari ücretin 1 / 3'ünden az olmalıdır. En az 500 kg olmak üzere yılda en az bir kez yakıt yardımı sağlanır.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş kadınlara yardım sağlamakta, dul kadınlara ve muhtaç kadınlara yardım etmektedir. PTT'nin sağladığı bu tür yardımlardan yararlanmak için başvuran kadınların Medeni Kanun hükümlerine göre ölmeleri gerekmektedir. Hak sahibi kadınlara aylık 375 Türk Lirası yardım ödeniyor.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardım Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere, orduda ihtiyaç sahibi birinci derece yakınlarına hizmet vermektedir. Sosyal güvencesi olmayan ailelere PTT aracılığıyla yapılan bu yardımın maliyeti 400 TL'dir. İki ayda bir askerin akrabalarına yardım sağlanır.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öksüz ve yetimlere yapmış olduğu yardımda, ebeveynlerinden birini veya ebeveynlerini kaybetmesi gereken 18 yaş altı kişilere sağlanmaktadır. Emekli maaşı, diğer ebeveyne yalnızca tek ebeveynin ölümü durumunda, yalnızca ebeveynin her ikisinin de ölmesi durumunda bakıcıya ödenir. Bu yardım iki ayda bir 150 Türk Lirası ödeniyor.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç asker çocuklarına yönelik 18 yaş altı çocuklara hizmet vermektedir. Ordudaki bir baba için yardım almak isteyen bir anne çocuğu adına başvurabilir. Yoksul asker çocuklara iki ayda bir 150 lira ödenmektedir.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğum parası, 15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra doğan sağlıklı bebekler için annelere ödenen bir devlet yardımıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm baba ve anneler bu yardımdan yararlanabilir. Destek olarak ilk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç veya daha fazla çocuğa 600 lira ödenir.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Tüketim Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik yardımı, sosyal yardımdan sıklıkla yararlanan muhtaç ailelere sağlanmaktadır. Elektrik sarfiyatı desteği alabilmek için ihtiyaç sahiplerine T.C. kimlik kartı ve elektrik faturasını PTT şubesine getirmesi gerekmektedir. İhtiyaç sahiplerine sağlanan elektrik yardımı şu şekildedir: