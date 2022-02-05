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İhtiyaç sahibi ailelere 1300 TL para yardımı yapılıyor. Paralar dağıtılmaya başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 1300 TL nakit para desteğinde bulunacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız 1300 TL nakit para yardımını merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:41
İhtiyaç sahibi ailelere 1300 TL para yardımı yapılıyor. Paralar dağıtılmaya başlandı
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İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı kendisine şiar edinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumun her kesiminden vatandaşımızı kucaklamaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 1300 TL nakit para desteğinde bulunacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız 1300 TL nakit para yardımını merak ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelere 1300 TL nakit para yardımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre her ihtiyaç sahibi aileye gerekli şartları taşıması halinde 1300 TL para verilecek.

İhtiyaç Sahiplerine 1300 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre her ihtiyaç sahibi aileye gerekli şartları taşıması halinde 1300 TL para verilecek. Bu yardımlar kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden verilmektedir.

Koronavirüs sürecinde birçok vatandaşımız para konusunda sıkıntı çekmektedir. Özellikle bu dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları daha fazla oldu. Devletimiz, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermesi için bu yardımı yapmaktadır.

İhtiyaç Sahiplerine 1300 TL Başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre her ihtiyaç sahibi aileye gerekli şartları taşıması halinde 1300 TL para verilecek. Bu yardımlar kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden verilmektedir.

İhtiyaç sahibi kişilerin bulundukları il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. E-devlet sistemine girerek TC kimlik numaranızın son hanesine bakarak ödemeleri ona göre alabilirsiniz.

İhtiyaç Sahiplerine 1300 TL Kimler Alamaz?

Devletimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine 1300 TL para yardımında bulunuluyor. Bu yardımdan bazı insanlar faydalanamaz. Bu insanlar:

  • Pandemiden dolayı daha önce yardım alanlar.
  • Kamuda çalışan işçiler.
  • Devlette çalışan memurlar.
  • SGK üzerinden geliri olan kişiler ile emekli vatandaşlar.
  • İşsizlik ödeneği alan kişiler.
  • Kısa çalışma ödeneği alan kişiler.

İhtiyaç Sahiplerine 1300 TL Başvurusu Belgeleri

1300 TL ihtiyaç yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuru sırasında bazı evrakları getirmeleri gerekiyor. Bu belgeler şu şekildedir:

  • TC Kimlik beyanı
  • Dilekçe
  • Gerekli görülürse sağlık raporu
  • Öğrenci olanların öğrenci belgesi
  • Meslek kursu veya İŞKUR başvuru belgesi

İhtiyaç Sahiplerine 1300 TL Kimler Alır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 1300 TL nakit para desteğinde bulunacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız 1300 TL nakit para yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde verilir. Bu yardımları alabilmek için belli şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Bakım kararı alınan çocukların ailesi veya yakınlarına verilebiliyorsa bu çocuklar alabilir.
  • Ekonomik sorunlar yaşayan ve bu sorunlardan dolayı kötü duruma düşecek olan çocuklar alabilir.
  • Bakım kararı alınan ancak yaşını doldurduğundan  koruyucu aile ya da sosyal bir hizmet kuruluşundan ayrılmak zorunda kalıp, meslek edindirme kurslarından sonra bile muhtaç duruma düşen gençler alabilir.


Son Güncelleme: 05.02.2022 13:41
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Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı1300 TL
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