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İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını sunan bankalar hangileridir?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insanları her anlamda zorlamaktadır. Maddi sıkıntılar yaşayan halk, çareyi kredilerde aramaktadır. Bankalar bu sebeple, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredileri sunmaktadır. Bankaların faiz oranları merak edilmiştir.

08 Ocak 2021 Cuma 18:19
İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranlarını sunan bankalar hangileridir?
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İnsanların dönem dönem nakit paraya ihtiyaçları olabilmektedir. Eski zamanlarda insanlar bu ihtiyacı birbirlerinden borç alarak giderirlermiş. Borç alacak insan bulunamadığı zamanlar olabilirmiş ya da insanlar geri ödeme noktasında sıkıntıya düşebilirmiş. Bu sebeple insanların araları bozulmakta ve dostlukları zarar görmekteymiş.

İnsan ilişkilerine zarar gelmemesi için nakit ihtiyaçları artık bankalardan karşılanmaktadır. Bankalardan kredi alınacağı zaman dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Kendinize uygun bankayı ve kredi seçeneğini doğru seçmeniz önemlidir.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar 2021

Bankaların uyguladığı faiz oranları değişiklik göstermektedir. Bu sebeple en düşük ihtiyaç kredisi sorgulamanızı, önceden yaptığınız ödeme planına ve bankanın size sunmuş olduğu vadeye göre araştırmalısınız. Bazı durumlarda bankalar kendi iç ekonomi dengelerine göre faiz oranlarını düşürmekte ve birçok farklı fırsatı kredi almak isteyen kişilere sunmak durumundadır.

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar genel olarak faiz oranını araştırmadan maaşlarını aldıkları bankaya gitmektedir.  Bu bankaların iç ekonomilerine göre değişebilecek bir durum olduğundan faiz oranlarını iyi araştırmak gerekir.

İnsanlar, ihtiyaç kredisinin çalışan ya da çalışmayan herkese verileceğini sanmaktadır. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. İhtiyaç kredisinde talep edilen belgeler arasında onaylı maaş yazınız vardır.

Banka seçerken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar: çekilmek istenen kredi miktarı, ödeme planı, kredi vadesi, faiz oranı gibi şartlardır. En düşük faiz oranlarını sunan bankalar merak edilmektedir.

İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar 2021

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Türkiye İş Bankası
  • ING Bank
  • Garanti BBVA
  • TEB
  • Denizbank

ING Bank İhtiyaç Kredisi

Faiz oranları yenilenmiştir ve düşük faiz oranları bulunmaktadır. %1.49 faiz oranıyla 36 aya varan vade seçenekleri mevcuttur.

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi

ING bankasının ardından en uygun oranları sunan bankadır. %1.50 faiz oranı mevcuttur. 3 aydan 36 aya varan vade seçeneği sunulmaktadır. İş Bankasının müşterisi olmanız durumunda vadeyi arttırabilmek ya da faiz oranını azaltmak mümkündür.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

Ülkemizdeki faiz oranı en düşük ilk 3 banka arasında yerini alan Garanti, %1.84 oranını sunmaktadır. Kendi müşterilerine farklı avantajlar sunmanın yanında ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaktadır.

Bankaların ihtiyaç kredilerini öğrenmek için bankanın şubesine gidilmelidir.  Bankalar genellikle kendi müşterilerine özel fırsatlar sağlamaktadır. Bu sebeple direkt olarak görüşmekte fayda vardır.

İhtiyaç Kredisi Çekmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  • Sigortalı çalışan olmak
  • Ek gelir sahibi olduğunuzun belgelenmesi

İhtiyaç Kredisi Çekmek İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

  • Krediyi çeken kişinin T.C. kimlik numarası içeren resmi evrak
  • İkametgah belgesi
  • Maaş ile çalışanlar maaş bordrosu
  • Ek geliri bulunan kişilerin gelir belgesini gösteren dekont
  • Krediyi alan kişinin adına kayıtlı fatura
  • İhtiyaç durumunda hane haklı geliri içeren belge

Belirtilen belgeler bankalara göre değişmektedir. Fakat bankanın maaş müşterisiyseniz bu belgeleri sizden talep etmezler.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiUygun Faiz Oranları
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