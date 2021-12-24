İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan bankalar

İnsanların acil nakit ihtiyaçları olabilmektedir. Bankalar ,insanların acil nakit ihtiyacını sağlayabileceği ihtiyaç kredileri sunmaktadır. Vatandaşlar en uygun ihtiyaç kredisi veren bankaları araştırmaktadır. İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Bu haberimizde uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan bankaları sizler için derledik. İşte uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi veren bankalar...

24 Aralık 2021 Cuma 08:25
İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan bankalar
Takip Et:

Nakit ihtiyacı hemen hemen herkes için geçerli oluyor. Çeşitli ihtiyaçlardan dolayı vatandaşların acil nakite ihtiyaçları olmaktadır. Bankalar,bu konuda insanlara ihtiyaç kredisi desteği verebilmektedir. İhtiyaç kredileri bankadan bankaya değişir. Peki,hangi banka ne kadar faizle ihtiyaç desteği sağlamaktadır?

İhtiyaç kredileri

  • ING BANK : banka 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi desteği sağlamaktadır. Bu kredi için %1,35 faiz oranı ve aylık 369 TL taksit imkanı sunuyor.
  • Garanti BBVA: Bu banka yaz kredisi başlığı altında vatandaşlara 10 bin TL krediyi %1,91 faiz oranıyla sunmaktadır. 410,96 TL taksit imkanı da sağlamaktadır.
  • Vakıfbank : Bu banka ihtiyaç kredisi olarak 10 bin TL krediyi %1,59 faiz oranıyla sunmaktadır. 386,56 TL taksit imkanı da sağlıyor.
  • Ziraat Bankası: Bu banka tüketici kredisi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,59 faiz oranıyla sunmaktadır. 386,56 TL aylık taksit imkanı da sağlıyor.
  • Halkbank :  Hızlı kredi olarak vatandaşa 10 bin TL krediyi %1,63 faiz oranıyla sunmaktadır. Bu kredi için 386,56 TL gibi aylık taksit ödeme imkanı da bulunmaktadır.
  • Enpara.com: Masrafsız kredi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,71 faiz oranıyla vatandaşa sunmaktadır. 395,61 TL aylık taksitle ödeme imkanı bulunuyor.
  • İş bankası : İhtiyaç kredisi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,60 faiz oranıyla sunmaktadır. Kredinin aylık taksit ödemesi 387,31 TL’dir.
  • Yapı Kredi : Bu banka 10 bin TL krediyi 3 ay ertelemeli imkanı ile sunuyor. Kredinin faiz oranı %1,79 olarak sunuldu. Kredinin aylık taksiti 478,34 TL’dir.
  • Denizbank : İhtiyaç kredisi başlığı altında vatandaşlara 10 bin TL krediyi %1,75 faiz oranıyla sunuyor. Kredinin aylık taksit tutarı 398,66 TL’dir.

 

 


Son Güncelleme: 24.12.2021 08:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç Kredisi Veren BankalarUygun Faiz Oranlarıyla Ihtiyaç KredisiIhtiyaç Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En güvenilir faktoring şirketleri hangileri?
En güvenilir faktoring şirketleri hangileri?
Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?
Geleceğin meslekleri! Gelecekte asla kaybolmayacak meslekler nelerdir?
Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?
Vodafone kredi notu sorgulama nasıl yapılır?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
SGK'nın prim gecikme zammı nasıl hesaplanır?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
PTT fatura sorgulama nasıl yapılır? PTT'den hangi faturalar yatırılır?
Zihin Gezgini filminin konusu nedir? Filmin yorumları
En güvenilir faktoring şirketleri hangileri?
Ehliyet harcı ödemesi nasıl yapılır?
İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan bankalar
Sadık Dostum filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Mucize Filminin Konusu Nedir? Doğuştan yüzü hasarlı olan Auggie'nin hikayesi izleyenleri duygulandırmaya devam ediyor
En iyi 10 klima modeli hangileri?
Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? evde hasta bakım maaşı alma şartları 2021
Kızılay SUY Yardımı Başvurusu Hakkında Merak Edilenler
Hayatın Bedeli filmi 11 Eylül saldırısını beyaz perdeye taşıyor
Rüyada yüzük görmek nasıl tabir olunur?
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
Hafta sonu 25 Aralık 2021 Cumartesi açık noter var mı? 25 Aralık 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor
SGK'dan diş tedavisinde müjdeli haber! Dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor!
TJK 23 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
24 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Aralık Cuma at yarışı programı
Netflix Open Your Eyes dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.