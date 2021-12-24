İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunan bankalar

Nakit ihtiyacı hemen hemen herkes için geçerli oluyor. Çeşitli ihtiyaçlardan dolayı vatandaşların acil nakite ihtiyaçları olmaktadır. Bankalar,bu konuda insanlara ihtiyaç kredisi desteği verebilmektedir. İhtiyaç kredileri bankadan bankaya değişir. Peki,hangi banka ne kadar faizle ihtiyaç desteği sağlamaktadır?
İhtiyaç kredileri
- ING BANK : banka 3 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi desteği sağlamaktadır. Bu kredi için %1,35 faiz oranı ve aylık 369 TL taksit imkanı sunuyor.
- Garanti BBVA: Bu banka yaz kredisi başlığı altında vatandaşlara 10 bin TL krediyi %1,91 faiz oranıyla sunmaktadır. 410,96 TL taksit imkanı da sağlamaktadır.
- Vakıfbank : Bu banka ihtiyaç kredisi olarak 10 bin TL krediyi %1,59 faiz oranıyla sunmaktadır. 386,56 TL taksit imkanı da sağlıyor.
- Ziraat Bankası: Bu banka tüketici kredisi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,59 faiz oranıyla sunmaktadır. 386,56 TL aylık taksit imkanı da sağlıyor.
- Halkbank : Hızlı kredi olarak vatandaşa 10 bin TL krediyi %1,63 faiz oranıyla sunmaktadır. Bu kredi için 386,56 TL gibi aylık taksit ödeme imkanı da bulunmaktadır.
- Enpara.com: Masrafsız kredi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,71 faiz oranıyla vatandaşa sunmaktadır. 395,61 TL aylık taksitle ödeme imkanı bulunuyor.
- İş bankası : İhtiyaç kredisi başlığı altında 10 bin TL krediyi %1,60 faiz oranıyla sunmaktadır. Kredinin aylık taksit ödemesi 387,31 TL’dir.
- Yapı Kredi : Bu banka 10 bin TL krediyi 3 ay ertelemeli imkanı ile sunuyor. Kredinin faiz oranı %1,79 olarak sunuldu. Kredinin aylık taksiti 478,34 TL’dir.
- Denizbank : İhtiyaç kredisi başlığı altında vatandaşlara 10 bin TL krediyi %1,75 faiz oranıyla sunuyor. Kredinin aylık taksit tutarı 398,66 TL’dir.
Son Güncelleme: 24.12.2021 08:25