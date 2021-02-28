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İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama

İhtiyaç sahipleri tarafından kredi faiz oranları merak edilmektedir. İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Faiz oranları nedir? Devlet bankalarının ve özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına haberimizde yer verilmiştir.

28 Şubat 2021 Pazar 15:29
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
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İhtiyaç kredisi fırsatları hakkında detaylar merak edilmektedir.

2019 senesinin ikinci yarısında yüksek faiz oranları nedeniyle talep sayısı azalmıştır. 2020 ‘ de pandemi olmasıyla birlikte kredi faiz oranları düştü ve ödeme planları esnetildi.

Bankalara göre faiz oranları

QNB

3 sene vade seçeneği sunulmaktadır. En uygun faiz oranını sunmaktadır. %1,33 oran bulunmaktadır.

TEB

3 senelik vadede %1,45 faiz oranı bulunmaktadır.

ING Bank

%1,49 oranı sunmaktadır.

İş Bankası

%1,50 faiz oranı sunulmaktadır.

Devlet bankalarında oranlar

En düşük orana sahip banka Vakıfbank’tır. %1,54 oran sunmaktadır. Halkbank %1,62, Ziraat Bankası %1,64 oranı bulunmaktadır.

Faiz oranı yüksek bankalar hangileridir?

Aktif Bank %1,80, Garanti BBVA %1,84, Akbank %1,91, Denizbank %2,12 oranını sunmaktadır. Yapı kredi en yüksek orana sahiptir. %2,21 oranı bulunmaktadır.

Bankaların farklı politikaları ve faiz oranları bulunmaktadır. Kredi notu oldukça önemlidir. Kredi notu yüksek olan kişiler rahat bir şekilde başvuruda bulunabilir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiFaiz Oranı
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