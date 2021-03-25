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İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları

ihtiyaç kredisini alabilmek diğer kredilere göre daha kolay olabilmektedir. Ancak bazı sebeplerden dolayı ihtiyaç kredisi reddedilebilmektedir. Vatandaşlar bunun sebebini merak etmekte. İşte İhtiyaç kredisi alabilmek için gerekenler...

25 Mart 2021 Perşembe 08:12
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
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Kredi alabilmek için gerekenler

İhtiyaç kredisini alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar;

İlk olarak sigortalı çalışmanız gerekmektedir. Daha sonra kredi notunuzun iyi olması gerekmektedir. Eğer bu şartları yerine getirmişseniz başvurduğunuz bankadan ihtiyaç kredinizi alabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi için bankalar genellikle SGK’lı olmanızı isterler.  Kaç aydır çalışmanız bankalara göre farklılık gösterir. Bir kısım bankalar minimum 4 aylık çalışan olmanızı talep eder bir kısımda minimum 6 aylık çalışan olmanızı talep edebilir.

Kredi notu

Kredi notunuz , bir bankanın size kredi verirken kaynak aldıkları ve sizin bankayla olan geçmişinizin göstergesi kabul edilir. Kredi notu puanlaması 1 ve 1900 arası değişmektedir. Düzenli olarak borçlarınızı ödüyorsanız kredi notunuz iyi olacaktır. Kredi alabilmeniz için kredi notunuz çok önemlidir. 1900 puanına ne kadar çok yakınsanız kredi çıkma olasılığı yüksektir.

Kredi notunuz düşükse kredi çekebilmek için bazı yöntemler vardır. Teminat göstererek ya da kefil göstererek kredi alabilirsiniz.

İhtiyaç kredileri en fazla 48 ay vadeli şekilde taksitlendirilebilir. Faiz oranı ve kredi dosya masrafı düştükçe vade miktarı da düşmektedir.

Kredi notunuz düşükse ya da daha önce kredi almadıysanız kredi isteğiniz kabul edilmeyebilir. Resmi olarak bir gelire de sahip değilseniz kredi isteğiniz reddedilebilir. Ama kredi notunuz yüksek ve resmi olarak da bir geliriniz varsa gene de kredi çıkmıyorsa geliriniz kredinin geri ödemesine uygun olmadığından dolayı kredi çıkmamaktadır.



Son Güncelleme: 25.03.2021 08:12
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