İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...

İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı

Gündemi bir süredir meşgul eden İhaleye girebilmek için sgk borcu sınırı haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 03.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

03 Mart 2021 Çarşamba 03:28
İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı
Takip Et:

Yapılan ihalelere katılmak için aranan şartların başında gelen SGK’da borcu yoktur yazısı almak için neler yapılacağı merak edilmeye devam ediyor. Kamu kurumları tarafından yapılan arsa, araç, dükkan gibi ihalelere katılabilmek için aranan şartlar genel hatları ile bilinirken en merak edilen konu ihale borcu yoktur yazısı olmaktadır.

Yazıyı alabilmek için prim borcunuz olsa dahi, SGK tarafından belirlenen limitin altında olan borçlar SGK borcu yoktur yazısı almanıza yardımcı olabilmektedir.

İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?

İhaleye girebilmek içi gerekli olan SGK borcu yoktur yazısı alabilmek için gerçek kişilerin 4/B Bağ-Kur prim borçları hesaplanırken aynı zamanda işçi çalıştırıyorsa işçilerin de primlerine bakılmaktadır. Tüzel kişiler için ise sadece SSK işveren prim borçlarına bakılmaktadır.

  • İşveren 4/A SSK prim borçlarında üst limit ihale tarihi itibariyle geçerli olan prime esas kazanç tavanının 3 katıdır. Yani 2021 yılında tavan prime esas kazanç 22.072,50 TL olduğu için ödeme vadesi geçmiş ve 66.217,50 TL ye kadar olan borçlar kesinleşmiş borç kabul edilmez ve bu tutara kadar olan borçlar için ihale borcu yok yazısı alınabilir.
  • 4b Bağ-Kur prim borçlarında ise ihaleye katılmak için ihalelerde SGK borç limiti brüt asgari ücretin 3 katıdır. Brüt asgari ücret 2021 yılında 2.943,00 TL olduğu için ihaleye katılmak için alınacak SGK borcu yok yazılarında Bağ-Kur için ihale SGK borç sınırı 8.829 TL olacaktır. Eğer son ödeme vadesi geçmiş Bağ-Kur prim borcu belirlenen ihalede Bağ-Kur borcu limiti üzerinde ise borcu yok yazısı alınamaz.
  • Eğer e-borcu yok aktivasyonunuz yoksa hemen başvuru yapıp aktifleştirerek SGK borcu yok yazılarınızı online alabilirsiniz.

İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021

  • Yapılandırma ya da taksitlendirme kapsamında olup düzenli ödenen prim borçları yukarıdaki toplam borç hesabına dahil edilmemektedir.
  • Yine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü geçmeyen SGK idari para cezası borçları da henüz kesinleşmemiş alacak olarak sayıldığından ihale borcu almada engel değildir.
  • Son ödeme vadesi geçmemiş cari prim borçları da kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilmez.

 

İhale tarihi itibariyle SGK borcu olanlar

İhaleye giriş yaptıktan sonra ki süreçte istenen ilk belgeden bir tanesi olan SGK borcu yoktur belgesidir. İhalenin yapıldığı tarih itibariyle borcunuz belirtilenden az ile ihaleye katılabilirsiniz. Eğer borcunuz SGK tarafından belirlenen limitin üzerinde ise bu belgeyi alamaz ve ihaleye katılamazsınız.

İhalelere girebilmek için vergi borcu sınırı 2021 yılında ne kadardır?

2021 yılı için belirlenen vergi sınırlandırmasında son ödeme vadesi geçmiş borçların 5.000 TL’nin altında olmak zorundadır. İhale için vergi limiti 5.000 TL üzerinde olan kişilerin borçlarını ödemeleri durumlarında ihaleye katılmalarının önünde bir engel bulunmazken SGK borcu yoktur belgesi alamayan kişiler ihaleden otomatik olarak elenir.



Son Güncelleme: 03.03.2021 03:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihale Için Vergi Borcu LimitiIhale Için SGK Borcu Limit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Halkbank sıfır faizli işyeri açma kredisine başvuru şartları
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
Çalışmayan annelere süt parası ve doğum yardımı parası şartları nelerdir? Kimler doğum parası alabilir? Doğum parası alma şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları
DP parfüm bayilik nasıl alınır? DP dolma parfüm bayilik şartları

Popüler Haberler

İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı
Gürcistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Zehirli Çiçekler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 3 Mart 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
2020 Yılı Dini günler, bayramlar, resmi günler ve haftalar! 2020'de kaç gün tatil olacak?
Doula nedir? Doula hamileler için nasıl fayda sağlar?
2021 engelli maaşı alma şartları
21 Mayıs 2019 Salı Reyting Sonuçları: Fatih Portakal, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yarışı Lideri Belli Oldu
Telif hakkı ihlali nedir? Telif hakkını ihlal eden ceza alır mı?
Atv canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Kalorisi düşük içecekler nelerdir? Evde hazırlanabilir mi? Dışarıda satılan hangi içeceklerin kalorisi daha düşük?
Kanal D canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.