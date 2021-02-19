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İcralık olmaktan kurtulmanın yolları nelerdir?

Pek çok borçlu için zor bir durum olan icra konusu için yapılması gereken birkaç işlem bulunuyor. İşte detaylar!

19 Şubat 2021 Cuma 15:26
İcralık olmaktan kurtulmanın yolları nelerdir?
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Bilindiği üzere borçlu olan hizmet veya da mal bedelini ödemek ile yükümlüdür. Bu edimini yerine getirmemiş borçlu muaccel  ve de müeccel borç olarak ödemesi gereken borcunu ödememesi durumunda devlet aracılığı ile alacaklı olanın alacağını tahsil etmesi gerekiyor.  Peki icralık olmaktan kurtulmanın yolları var mıdır? İcralık olmaktan nasıl kurtulabilirim? Gelin bu soruların cevabına hep birlikte bakalım.

İlamsız icra takibi

İlamlı icra takibinin konusu olan para ile teminat alacakları için ilk olarak tebligat, borçlunun adresine gönderiliyor. Kişi tebligatı aldıktan ve tebliğ edildikten sora 7 gün süren itiraz süreci işlemeye başlar. Bu sürede yapılması gereken bazı itirazlar vardır. İcra takibi ilamsız yapılmışsa borçlunun adına önceden ödenmiş makbuz veya deliller icra takibine itiraz dilekçesinde bulunan ek içinde sunulur.

İcra Dairesi’nin yaptığı incelemelerden sonra ödemesi yapılan makbuz veya delil olduğunda icra takibi düşüyor.

İlamlı icra takibi

Bu icra takibi, kambiyo senetleri nedeniyle açılan icra takibine deniyor. Böyle bir durum olduğunda senet, çek, bono gibi değerli evraklar için bulunan borçlar gereğince kişiye sunulan takibe itiraz etme imkanı bulunuyor. Senet ile başka değerli evrakların ödenme süresi evraklara göre farklılık gösterebiliyor. Senetlerde bulunan muaccel ve müeccel borçlara uygun olacak  şekilde takip başlatılabiliyor. Borçlu olan kişinin itiraz ederek icradan kurtulması için bazı şartlar bulunuyor.

. İcra takibine itiraz etmek;

. İmzaya itiraz

. Borca itiraz

. Kısmi borca itiraz

. Faize itiraz

İcradan kurtulma yolları:

  • Ödeme yapılacak tarihlere uymak
  • İcradan önce yapılan ihtarı dikkate almak
  • İcra masrafları eklenmeden alacaklı olan kişi ile anlaşma sağlamak
  • İcraya intikal eden takiplerde mal beyanında bulunmak
  • Borcun kabulü durumunda alacaklı vekiliyle anlaşmaya varmak
  • İbraname almak veya da icradan dosya bedelini ödeyerek kapatmak

Mal beyanında bulunmak

İcra takibi sonrası mal beyanında bulunmak önemli bir husustur. Mal beyanında bulunmak borçlu lehine olan bir durumdur. Ödeme şartlarının alacaklı vekiliyle belirlenmesi ve kısa zaman içinde anlaşmaya varılması borcu netleştirerek çoğalmasına engel olur. Bu sebeple ilk olarak yapılması gereken tüm gelir bilgilerinize dair mal beyanında bulunmaktır.

Ödeme yapılacak tarihe uyulması

Borçların belirtilen zamanda ödenmiş olması olumsuz durumların oluşmasını engeller. Vadesi gelen muaccel borçlar ile ödeme günü için vakti bulunan müeccel borçlarda ödeme işleminin zamanında yapılması icradan kurtulmanın yolları arasındadır. Bankaya olan borçlarda ise borçlulara tanınan belirli süreler bulunuyor. Bunun sebebi bankaların müşteri kaybetmeyi önlemek istemeleri. Bankaların kendi birimlerinde kurdukları hukuk departmanlarına gitmeyen dosyalar, ilk olarak müşteri hizmetleri tarafından ulaşılarak borcu olan kişiden teyit ediliyor.  Teyit işlemi sonrasında borcu olan kişiye belli bir süre tanınır. Bu sürelerin dışında dosya hukuk departmanına iletilir. Bankaların çoğu borçlu kişi hukuk birimi tarafından arandıktan sonra ödemesini yapsa dahi banka ile borçlu olan müşterinin ilişkilerinin eskisi gibi olamayacağını gösterir.

İcra takibi öncesi

İcra takibinden önce, alacaklı olan tarafından bazı ödeme ihtarları yapılır. Borçlu ihtara uyar ise borcu ve işleyen faizin bedelinden başka bir ödeme yapmaz.  Ayrıca verilen 7 günlük itiraz süresi içinde borcu olan kişi itirazını ispatlamak zorundadır.

İcra takibi sonrası

İcra işlemleri kapsamında;

. Tapu, araç, banka hesapları

. Haciz istemi

. Hacze çıkılacak adreslerin belirlenmesi

. Malların kaçırılmasına karşın İcra Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir kararının alınması

. Mahkeme kararı ile ihtiyati haciz kararının alınması

İcra konusu olan borcun karşılanması için ilk olarak kolay tahsil yolu aranır. Alınabilecek ve kısa zamanda tahsil edilebilecek yollar var ise onlar uygulamaya koyulur. Ayrıca gerçekleşecek işlemlerde kefil bulunuyorsa kefile de aynı icra işlemleri uygulanır.

İcra konusu olacak borçlar

İcra konusu olabilecek bazı borçlar bulunuyor. Alacaklı kişilerce iyi niyetle zararın karşılanması için açılan icra takibi olacağı gibi kötü niyetle de ödenmiş bir borcu yeniden isteyen alacaklılar da bulunabiliyor. Böyle durumlarda İcra İflas Kanunun’da belirtildiği gibi olabilecek hak kayıplarını engellemek için 7 gün olan itiraz süreci veya ihtiyati hacizde olduğu gibi teminat alınarak haklı olan tarafın zarara uğraması önlenir.

İtiraz sürecinde ileri sürülen nedenler açık olarak bildirilmeli. İmzaya itiraz etmenin de bazı hususları bulunuyor. Teknik olarak uzmanlarca farklı açılardan atılmış olan imzaların incelenmesi ve imzanın doğruluğu tespit edilir. Böylece kötü niyet ile yapılan icra takibinden borçlu olan kurtulur.

Banka icra borcundan kurtulmak için neler yapılması gerekiyor?

En az düzeyde yapacağınız ödemeler bankalar tarafından iyi niyet olarak kabul edilir. Hiçbir ödeme yapmaz iseniz bankaların borçlu olanlara güveni azalır. Böyle durumlarda borçlu olduğunuz için iş icraya gitmeden son ödeme tarihlerine dikkat ederek, kısa zamanda hukuka intikal etmeden borcunuzu kapatmanız iyi olacaktır. Taksitlendirme veya da yapılandırma işlemleri icradan kurtulmak için önemli yollardır.

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:26
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İcraKurtulmak
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