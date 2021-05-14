ICP coin nedir? ICP Token açıklaması

Intenet Computer (ICP), zayıf sistem güvenliklerini, intenet hizmetlerinin tekelleşmesi ve kişisel kullanıcıların kötüye kullanılması gibi günümüzün geleneksel intenetinde karşılaşılan başlıca zorluklardan pek çoğunu ele almak için tasarlanan, DFINITY projesi olan açık kaynaklı bir kitle hesaplama platformudur.

Intenet Computer (ICP) Coin Nedir?

İcp Coin Nasıl Alınır?

Intenet Computer (ICP), halka açık bir intenetin işlevselliği için ve arka uç yazılımı ağ üzerinde barındırmasına izin vermeyi amaçlayan bir projedir. Sadece akıllı sözleşmelerden oluşmuş toplu pazar sosyal medya hizmetleri oluşturulmuştur. Zürih, Palo Alto, San Francisco ve Tokyo’daki araştırma merkezlerinde ya da uzak ekiplerin bir parçası olarak çalışmış. Dünyanın açık intenette tekrardan inşa edildiğini, zincir üzerinde dapp ve intenet hizmetleri oluşturanlara fon sağlayıcı ve bagımsız veri merkezlerini kullanan düğüm makinelerini çalıştıran bir projedir.

İCP Coin kripto para borsalarından kolayca ve rahatça alınabilmektedir.