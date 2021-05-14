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ICP coin nedir? ICP Token açıklaması

Kripto para piyasasında değer olarak dokuzuncu sıraya kadar yükselen Internet Computer (ICP) coin, pek çok kişinin merak konusu oldu. ICP coin nedir? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:05
ICP coin nedir? ICP Token açıklaması
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Intenet Computer (ICP), zayıf sistem güvenliklerini, intenet hizmetlerinin tekelleşmesi ve kişisel kullanıcıların kötüye kullanılması gibi günümüzün geleneksel intenetinde karşılaşılan başlıca zorluklardan pek çoğunu ele almak için tasarlanan, DFINITY projesi olan açık kaynaklı bir kitle hesaplama platformudur.

Intenet Computer (ICP) Coin Nedir?

Intenet Computer (ICP),  halka açık bir intenetin işlevselliği için ve arka uç yazılımı ağ üzerinde barındırmasına izin vermeyi amaçlayan bir projedir. Sadece akıllı sözleşmelerden oluşmuş toplu pazar sosyal medya hizmetleri oluşturulmuştur. Zürih, Palo Alto, San Francisco ve Tokyo’daki araştırma merkezlerinde ya da uzak ekiplerin bir parçası olarak çalışmış. Dünyanın açık intenette tekrardan inşa edildiğini, zincir üzerinde dapp ve intenet hizmetleri oluşturanlara fon sağlayıcı ve bagımsız veri merkezlerini kullanan düğüm makinelerini çalıştıran bir projedir.

İcp Coin Nasıl Alınır?

İCP Coin kripto para borsalarından kolayca ve rahatça alınabilmektedir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaICPInternet Computer
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