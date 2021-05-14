ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması

Cionlere yatırım yapan sayısı her geçen gün artmaya devam ederken çeşitleri de oldukça çok olan coinlerinde hakkında bilinmeyenler çoğalmaya başladı. Çok sayıda yatırımcı tarafından alınan ve satılan coinlerin başında gelen ICON ( ICX ) coin'i hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Gelin hep birlikye göz atalım.

ICON (ICX) Coin nedir?

ICON beraber iş yapabilirliği merkezi alan ama merkezi olmayan bir blochain ağıdır. Bu ağa özgü kripto para birimi ise ICX Coin'dir. ICON2un blok zincir iletim protokolü ile Bitcoin ve Ethereum gibi diğer blok zincirlere bağlanabiliyor. Bu bağıntı ile beraber birbirleri ile işlem gerçekleştirebilirler. Bu durum ICON'a ait bir özelliktir.

ICX ise beraber çalışılabilen ve merkezi olmayan bir blok zincir ağıdır. Yine aynı şekilde Bitcoin ve Ethereum gibi bağımsız blok zincirlerine bağlanır ve birbiriyle işlem gerçekleştirilebilir. Olanaksız olan bir zincirdir ve çapraz zincir kullanım halini açar.

ICON nasıl çalışır?

Loopchain platformu kullnarak ICON Republic vasıtasıyla blok zincirini adeta birbirine bağlar. ICON beş ana bileşeden meydana gelir ve aralarında işbirliği sağlar.

1- Icon Republic: Ağın yönetim şekilini ve blockchain hareketleri için karar alma mekanizması. Düğümlerden meydana gelir.

2- ICON Toplulukları: Bir tane yönetim sistemi içinde bir düğüm olan lcon birlikteliği kendi içerisinde kuralları vardır. Aralarında fikir birlikteliği de vardır.

3- Topluluk Temsilcisi (C-Rep): Her toplu durumdan aralarından seçilmiş düğümlerden meydana gelir ve lcon republic ile ulaşımı sağlamakla görevlidir.

4-Topluluk Düğümleri (C-Nodes): Altyapı görevi üstlenen her topluluk için alt yapı görevi görür.

5- Vatandaş Düğümleri: Reyleme gücüne sahip olmayan fakat bir topluluk içinde diğer topluluklarda işlem yapma özellğine sahip olan bir düğümdür.