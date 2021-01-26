İBB yardım çeki başvuruları nereden yapılır? Beyaz masa iletişim bilgileri neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardım Çeki Başvurusu Nasıl Yapılır? Beyaz Masa İletişim Bilgileri!

İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını zamanlarında ihtiyaç sahibi ailelere sunmuş olduğu sosyal yardım çeki için başvuruların nereye ve nasıl yapıldığını merakla araştırıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maddi durumları iyi olmayan kişilere temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni uygulamaya koyulan yardım çeki için vatandaşlar nasıl başvuru yapacaklarını merakla araştırıyorlar. Yardım çeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardım kartı olarak bilinen bir uygulamadır. Geçmiş yıllardan bu yana maddi durumları dolayısıyla geçinmekte zorluk yaşayan ailelere İstanbul Belediyesi gıda yardım uygulaması 2014 yılında kart yardımı uygulaması ile ihtiyaç sahibi ailelere verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardım Çeki Nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan ailelere çeşitli şekillerde yardımlar yapmaktadır. Geçtiğimiz senelerde ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün aracılığıyla vatandaşlara sosyal yardımlar devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara İBB İstanbullu vatandaşlara yardım çeki yani sosyal yardım kartı veriyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruda bulunmaları gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 yılından bu yana vatandaşlara sosyal yardımlar yapmaya devam etmektedir. Yardım kolisi olarak devam eden hizmet 2014 yılında kart sistemine geçerek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre yardım kartını kullanmaya devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Çeki Başvurusu Nereden Ve Nasıl Yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllardan 2021 yılına kadar vatandaşlarına sunmuş olduğu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla başlatılan yardım çekinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyorlar.

Vatandaşlar bireysel olarak başvurabilecekler. Başvurular, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve kadın ve aile hizmetleri müdürlüğüne bağlı kadın koordinasyon merkezlerinden başvuru yapabilirler.

Telefon aracılığıyla sosyal yardım çeki başvurusu, ALO 153 Beyaz Masa hattından veya 0212 444 00 93 nolu İBB Başkanlığının numarası aranmasıyla başvuru yapılabilmektedir. Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların yüzyüze başvuru yapmalarının yerine telefon ile başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Kimler Sosyal Yardım Alabilir?

Herhangi bir maaşı ve geliri olmayan kişiler başvuruda bulunabilir.

Eşi vefat eden kişiler başvuruda bulunabilir.

Hanede nüfusun fazla olmasından dolayı geçim sıkıntısı yaşayan kişiler başvuruda bulunabilir.

Herhangi mal varlığı olmayan kişiler başvuruda bulunabilir.

Sağlık sorunlarından dolayı yardıma ihtiyacı olan kişiler başvuruda bulunabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım çeki yani sosyal yardım kartından yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gereklidir. Bunlar;

Yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar sosyal yardım kartı imkanından faydalanabilmektedir. Sosyal yardım kartı başvurularının sonuçlanması ise 5 ila 7 ay arasında sonuçlanmaktadır. Bu sürecin fazla olmasının sebebi ise asılsız başvuruların yapılmasıdır.

Yardım Kartı Nasıl Teslim Ediliyor?

Sosyal yardım kartı başvurusunun olumlu olmasının ardından kart teslimi 3 gün içerisinde olmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartlarına her ay düzenli olarak belirli miktarda para yüklenmektedir. İhtiyacı olan ailelere her ay düzenli olarak yardım yapılmaktadır.

İBB Sosyal Yardım Limiti Ne Kadar?

Vatandaşlar sosyal yardım limitinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar.

Sosyal yardım kart limiti 3 farklı kategoride belirlenmiştir. Bunlar, düşük orta ve üst düzey limitlerden oluşuyor. Sosyal yardım çekinin limitleri belediye de bulunan yetkili kişilerin araştırmaları sonucunda belirlenmektedir. Araştırmaların ardından başvuruyu yapan kişinin muhtaçlık derecesine göre sunulan limitleri kullanabilirler. Limitler ise 50 TL, 100 TL ve 150 TL olarak belirlenmiştir. Tek seferde ilk yüklemede karta 200 TL para yatırılmaktadır. Diğer aylarda ise 3 kategorinin hangi kısmında olunduğuna göre para yatırılmaktadır. Sosyal yardım kart başvuruları devamlı olarak alınıp dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere belirlenen şartlar taşınması durumunda her ay düzenli olarak verilmektedir.

Sosyal Yardım Çeki Nerelerde Kullanılıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu mağazalarda bu sosyal yardım çeki geçerlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım çekinin geçerli olduğu mağazalar aşağıdadır. Bunlar;