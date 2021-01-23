İBB Sosyal Yardım Kart Limiti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İstanbul’da yaşayan ve ekonomik olarak zor durumlarda olan vatandaşların en merak ettiği konuların başında İBB sosyal yardım kartı limitleri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardım kartları olan vatandaşlar ise kart limitlerini nasıl sorgulayabileceklerini merak ediyor. Kart limiti merak sorgulama işlemleri merak edilirken aynı zamanda kart ile birlikte hangi yardımların yapıldığı ve kart limitinin nasıl belirlendiği de merak edilmektedir.

İBB Sosyal Yardım Kartı nedir?

Ekonomik zorluklar çeken ailelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyal yardım kartları ile ailelere gıda, süt ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Uzun yıllardır devam eden bu yardımlar kapsamında çok sayıda kişi bu desteklerden faydalanmaktadır.

Dar gelirli ailelere verilen sosyal yardım destekleri sorgulama ve limit öğrenmeleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

İBB sosyal yardım kartları limitleri ne kadar?

İBB sosyal kartı alınan ilk ay belediye tarafından karta 200 TL yükleme yapılmaktadır. İlk ay yüklenen 200 TL’ye karşında daha sonraki aylarda 50, 100, 125 ve 150 TL ödemler yapılır.

Sosyal yardım kartlarına belediyeler tarafından yapılan yüklemeler aile içerisinde ki kişi sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Her ayın ilk günü kartlara ödeme yapılmaktadır.

Sosyal kart limitleri ise aile içerisinde ki kişi sayısı, çocuk sayısı, ailenin toplam geliri, okula giden çocuk sayısı gibi konulara göre limitler belirlenmektedir.

İBB sosyal yardım kartı bakiyesi sıfırlanabilir mi?

Kartı bir ay boyunca kullanamayan vatandaşlar tarafından merak edilen konu ise kullanılmayan kartların bakiyelerinin yeni ayla birlikte sıfırlanıp sıfırlanmayacağı merak edilmektedir. Belediye tarafından yapılan açıklamalarda kartın içerisinde ki bakiyelerin sıfırlanmayacağı aktarıldı.

İBB sosyal yardım kartı iptal mi oldu?

Ödemeler öncesinde ve sonrasında kısa mesaj ile kart sahipleri bilgilendirilirken son zamanlarda yapılmayan bilgilendirmeler vatandaşlarda kartlara ödemelerin yapılıp yapılmadığını merak ettirdi. Halen devam ettiği açıklanan sosyal yardım kartları ile ilgili sadece bilgilendirme mesajı gönderilmemektedir. Süt, gıda ve nakdi yardım halen yapılabilmektedir.

İBB sosyal yardım kartı bakiye sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan sosyal yardım kartlarının limitlerinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. Ancak, İBB sosyal yardım kartları bakiye sorgulaması İBB resmi intenet sitesi veya e-Devlet sistemi üzerinden bakiye sorgulaması yapılamamaktadır. İBB sosyal kart limiti sorgulama işlemi resmi ortamlarda yapılamamaktadır.

İBB kartları ile yapılan alışverişler sonrasında sorgulama işlemi sadece alışveriş öncesinde kasiyere rica ederek kart limitini öğrenmek ile mümkündür. Bunu yapabilmek için alışveriş öncesinde kasiyere verilen kartın limitini öğrenebilirsiniz.