İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

Başkan Ekrem İmamoğlu, ‘Destek Avans’ adıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım projesi yaptı. Destek Avans projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 60-1200 TL arasında yardım sağlanması amaçlanıyor. Üstelik vatandaşlar aldıkları bu destek ücreti karşılığında hiçbir masraf ve faiz bedeli ödemeyecek.

Projeyi vatandaşlara duyuran Ekrem İmamoğlu, "Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz. 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz." İfadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Destek Avans projesine başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Destek Avans projesine kimler başvurabilir ve projeye başvuru şartlarının neler olduğunu sizler için derledik.

İBB Destek Avans başvuru şartları nelerdir? 1200 TL olan bu Destek Avansı kimler alabilir?

Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan bu yardımdan sonra başvuruların nasıl yapıldığı ve bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ adresine tıklayarak ya da haberimizin devamında bulunan bu koşullara ulaşabilirsiniz.