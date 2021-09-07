İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

Başkan Ekrem İmamoğlu, ‘Destek Avans’ adıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım projesi yaptı. Destek Avans projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 60-1200 TL arasında yardım sağlanması amaçlanıyor. Üstelik vatandaşlar aldıkları bu destek ücreti karşılığında hiçbir masraf ve faiz bedeli ödemeyecek.
Açıklamanın ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Destek Avans projesine başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Destek Avans projesine kimler başvurabilir ve projeye başvuru şartlarının neler olduğunu sizler için derledik.
İBB Destek Avans başvuru şartları nelerdir? 1200 TL olan bu Destek Avansı kimler alabilir?
Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan bu yardımdan sonra başvuruların nasıl yapıldığı ve bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ adresine tıklayarak ya da haberimizin devamında bulunan bu koşullara ulaşabilirsiniz.
- İstanbulkart Destek Avans, bir kredi ve kredi kartı kampanyası olup DenizBank tarafından düzenlenen bir kampanyadır.
- Bu Kampanya’dan sadece Belbime’a ait kanallardan DenizBank kanallarına yapılan yönlendirme ile başvuru yapılabilir.
- Sıfır faizli kredi başvurusundan sadece İstanbulkart’ı ile T.C. Kimlik No bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilir.
- Eğer İstanbulkart’ınızla T.C. Kimlik numaranızı eşleştirmediyseniz https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Kampanya dahilinde kullandırılabilecek olan faizsiz kredi tutarı İstanbulkart’ınıza aktarılacaktır. Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank bulunan hesabınıza yatırılacaktır. Bu durumda İstanbulkart'a herhangi bir yükleme yapılmayacaktır.
- İstanbulkart’ınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içerisinde bulunan toplu taşıma araçlarına ek olarak; birçok markette, İstanbulkart’ın geçtiği iş bankası pos cihazlarında, iTaksi, bazı otomatlarda ve İsper ve İspark gibi sosyal alanlarda harcama ve ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
- Kampanya için yaptığınız başvuru DenizBank’a iletilmesinden sonra incelenen ve yapılan değerlendirme sonucunda onaylanan krediler 18 yaşından küçük kişiler için geçerli değildir. Kampanyadan yararlanmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir
- DenizBank faiz oranlarında ve kampanya koşullarında değişiklik yapma gibi birçok hakka daha sahiptir. Başvuruya ait belgeleri imzalamadan önce size mutlaka bilgilendirme yapılacaktır.
- Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve T.C. kimlik numarası ile yapılmalıdır.
- Başvuru sonuçlanınca tarafınıza SMS yolu ile iletilecektir.
- Başvuruları onaylanan müşteriler kendilerine en yakın DenizBank’a giderek kredilerini nüfus cüzdanları ve İstanbulkart’larıyla müracaat ederek kullanabileceklerdir.
- Kampanya dahilinde hiçbir ücret tahsil edilmeyecektir. Hayat sigortası yapma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
- En az 12 ay vadede 1.200 TL’ye kadar kredi fırsatı sunulacaktır. Kampanya dahilinde belirtilen vade veya tutarın üzerinde bir kullandırma yapılmayacaktır.
- Bu kampanyaya her müşterinin sadece bir kere katılma hakkı vardır. Bir kereden fazla sıfır faizli kredi kullanımı mümkün değildir. Kampanyaya ek olarak müşteriye daha yüksek tutarda kredi tahsisi mümkünse, SMS ile bilgilendirilecektir.
- Müşteriye iletilecek başvuru sonucunda faizli kredilerde ne kadar ön onaylı limit alabileceği de paylaşılacaktır.
- DenizBank’ın sunmuş olduğu bu kampanyadan yararlanmak isterseniz DenizBank’ta bir hesap açtırmanız gerekmektedir.
- Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avans kampanyası ile ilgili şartları DenizBank’ın başvuru sayfasında ulaşabilirsiniz.
- DenizBank kampanyanın koşullarını veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.
- Kredi kartı kampanya başvurusu onaylanan kart sahibi müşterilerine kartın onaylamasının ardından ertesi gün itibariyle, kampanya süresince sadece bir kere kredi kartı limitleri üzerinden kullanabilecekleri sıfır faizli 500 TL, 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı tanımlanacaktır.
- Düzenlenen bu kampanya 31 Ağustos 2021 tarihinde başlamış olup, 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir.