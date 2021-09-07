İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?
Son Dakika
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...

İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün resmi Twitter hesabından duyuruda bulundu. Dar gelirli vatandaşlar için aile bütçelerini biraz da olsa rahatlatacak bir haber duyurdu. Ekrem İmamoğlu’nun hesabından paylaşmış olduğu duyuru, faiz ve masraf ödemeden vatandaşlara 600 ya da 1200 TL destek avansı sağlayacak olan “Destek Avans” adlı projedir. Peki destek avans şartları nelerdir? Bu durumdan kimler yararlanabilir.

07 Eylül 2021 Salı 20:12
İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?
Takip Et:

Başkan Ekrem İmamoğlu, ‘Destek Avans’ adıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım projesi yaptı. Destek Avans projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 60-1200 TL arasında yardım sağlanması amaçlanıyor. Üstelik vatandaşlar aldıkları bu destek ücreti karşılığında hiçbir masraf ve faiz bedeli ödemeyecek. 

Projeyi vatandaşlara duyuran Ekrem İmamoğlu, "Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz. 1200 TL’ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart’ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz." İfadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Destek Avans projesine başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Destek Avans projesine kimler başvurabilir ve projeye başvuru şartlarının neler olduğunu sizler için derledik.

İBB Destek Avans başvuru şartları nelerdir? 1200 TL olan bu Destek Avansı kimler alabilir?

Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulan bu yardımdan sonra başvuruların nasıl yapıldığı ve bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr/ adresine tıklayarak ya da haberimizin devamında bulunan bu koşullara ulaşabilirsiniz.

  • İstanbulkart Destek Avans, bir kredi ve kredi kartı kampanyası olup DenizBank tarafından düzenlenen bir kampanyadır.
  • Bu Kampanya’dan sadece Belbime’a ait kanallardan DenizBank kanallarına yapılan yönlendirme ile başvuru yapılabilir. 
  • Sıfır faizli kredi başvurusundan sadece İstanbulkart’ı ile T.C. Kimlik No bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilir.
  • Eğer İstanbulkart’ınızla T.C. Kimlik numaranızı eşleştirmediyseniz https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Kampanya dahilinde kullandırılabilecek olan faizsiz kredi tutarı İstanbulkart’ınıza aktarılacaktır. Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank bulunan hesabınıza yatırılacaktır. Bu durumda İstanbulkart'a herhangi bir yükleme yapılmayacaktır.
  • İstanbulkart’ınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içerisinde bulunan toplu taşıma araçlarına ek olarak; birçok markette, İstanbulkart’ın geçtiği iş bankası pos cihazlarında, iTaksi, bazı otomatlarda ve İsper ve İspark gibi sosyal alanlarda harcama ve ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  • Kampanya için yaptığınız başvuru DenizBank’a iletilmesinden sonra incelenen ve yapılan değerlendirme sonucunda onaylanan krediler 18 yaşından küçük kişiler için geçerli değildir. Kampanyadan yararlanmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir
  • DenizBank faiz oranlarında ve kampanya koşullarında değişiklik yapma gibi birçok hakka daha sahiptir. Başvuruya ait belgeleri imzalamadan önce size mutlaka bilgilendirme yapılacaktır.
  • Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve T.C. kimlik numarası ile yapılmalıdır.
  • Başvuru sonuçlanınca tarafınıza SMS yolu ile iletilecektir.
  • Başvuruları onaylanan müşteriler kendilerine en yakın DenizBank’a giderek kredilerini nüfus cüzdanları ve İstanbulkart’larıyla müracaat ederek kullanabileceklerdir.
  • Kampanya dahilinde hiçbir ücret tahsil edilmeyecektir. Hayat sigortası yapma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  • En az 12 ay vadede 1.200 TL’ye kadar kredi fırsatı sunulacaktır. Kampanya dahilinde belirtilen vade veya tutarın üzerinde bir kullandırma yapılmayacaktır.
  • Bu kampanyaya her müşterinin sadece bir kere katılma hakkı vardır. Bir kereden fazla sıfır faizli kredi kullanımı mümkün değildir. Kampanyaya ek olarak müşteriye daha yüksek tutarda kredi tahsisi mümkünse, SMS ile bilgilendirilecektir.
  • Müşteriye iletilecek başvuru sonucunda faizli kredilerde ne kadar ön onaylı limit alabileceği de paylaşılacaktır.
  • DenizBank’ın sunmuş olduğu bu kampanyadan yararlanmak isterseniz DenizBank’ta bir hesap açtırmanız gerekmektedir.
  • Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avans kampanyası ile ilgili şartları DenizBank’ın başvuru sayfasında ulaşabilirsiniz. 
  • DenizBank kampanyanın koşullarını veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.
  • Kredi kartı kampanya başvurusu onaylanan kart sahibi müşterilerine kartın onaylamasının ardından ertesi gün itibariyle, kampanya süresince sadece bir kere kredi kartı limitleri üzerinden kullanabilecekleri sıfır faizli 500 TL, 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı tanımlanacaktır. 
  • Düzenlenen bu kampanya 31 Ağustos 2021 tarihinde başlamış olup, 30 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Son Güncelleme: 07.09.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Destek AvansEkrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir BelediyesiIbb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi
Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Açık Kapı yardımı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Haziran 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
41. tercih nedir?
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.