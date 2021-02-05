İbandan hesap numarası bulma işlemi nasıl yapılır? İban no ile hesap numarası bulma işlemi

IBAN numarası sorgulama nasıl yapılır

Herkesin para yollamak işlemini gerçekleştimek için bildiği IBAN numarası yani açılımı intenational bank account number’ dır. Bu işlem bankalar arasında güvenli alım satım transferini gerçekleştirir. Sadece ülkemiz içindeki bankalar arasında değil yurt dışında da bu kod ile para göndereme işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

Genelde IBAN numaraları 26 sayıdan oluşmaktadır başlarında ülkelerin harf kodu bulunur bizim ülkemiz için TR’dir. BAN numaralarını bilmeyen müşteriler ya da yakınlarının IBAN numaralarını işlemler için öğrenmek isteyen kişiler T.C. kimlik nüfus cüzdanları ile işlem yapmak istediği bankalarını ya da kayıtlı olduğu bankalara başvurabilirler. Bunun yanı sıra farklı bir işlem yaparak bankaların online sitelerinden yine T.C. kimlik numaraları ile ve şifreleri de dahil olmak üzere öğrenebilirler.

Bazen IBAN numaraları değil de hesap numaralarını da ihtiyaç olur. Aslında hiç kimsenin bilmediği IBAN numaralarının son 16 hanesi hesap numaralarıdır.

Bazı bankalar için hesap no öğrenme yolları:

Ziraat bankasında hesap No öğrenme sorgulamasını 0897 şube kodu ile 12 34 56 78 müşteri numarası 5001 5002 ek No ile biter. Ziraat Bankası hesap numarası öğrenmek için IBAN bilgi yazıp adınızı hesap numarasına yer alan kartın son 6 rakamını ekleyerek 4747 numaraya gönderebilirsiniz. Finansbank için bireysel müşteriler için telefon numarası 0850 222 0 900 nolu hattan, kurumsal işler ise 0 850 222 1 900 nolu çağrı hizmetlerin istediğiniz bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Vakıfbank’asın için hizmet numarası 0 850 222 0 724 ya da ATM’lerden

