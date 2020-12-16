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İBAN no nedir, nasıl öğrenilir, doğrulaması nedir, kaç hanelidir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte banka kartı kullanımı giderek artmaya başladı. Bankacılık işlemlerinde en çok İBAN no nedir, nasıl öğrenilir, doğrulması nedir ve kaç hanelidir soruları araştırılıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:50
İBAN no nedir, nasıl öğrenilir, doğrulaması nedir, kaç hanelidir?
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Bankacılık işlemlerinin artmasıyla birlikte hemen herkesin karşısına İBAN numarası gelmiştir. Birçok kişi İBAN numarasının ne olduğu ve nasıl öğrenildiğini bilmiyor.

İBAN no, bağlı bulunan bankanın şubelerinden, mobil uygulamasında ve online bankacılık sistemi üzerinden öğrenilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kullanıcıları banka şubelerine giderek bu numarayı öğrenebilir. Bunun yanı sıra mobil bankacılık uygulaması ve kısa mesaj olarak IBANBILGI yazıp kartın son 6 hanesi yazarak IBAN numarası öğrenilebiliyor.

Halkbank

Halkbank müşterileri İBAN numaralarını intenet bankacılığı üzerinden öğrenebiliyor. Bunun yanı sıra 0850 222 0 400 numarası üzerinden de öğrenilebilir.

İş Bankası

0850 724 07 24 numarasını arayarak İBAN bilgisi alabilir veya mobil bankacılık üzerinden İBAN numarasını öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank müşterileri ATM’lerden İBAN bilgisi alabiliyor. Ayrıca 0850 222 0724 numarası üzerinden de bilgi alınmaktadır. Bankanın mobil uygulamasından da İBAN numarası öğreniliyor.

Garanti Bankası

444 0 333 çağrı merkezi üzerinden İBAN numarası öğrenilebildiği gibi bankanın mobil ve online bankacılık işlemlerinden de öğrenilmektedir.

İBAN no ile banka hesap numarası nasıl bulunur?

İBAN numaralarının içerisinde banka hesap numarası yer alır. Yani TR ile başlayan numaranın tamamı İBAN içerisindeki bir dizi sayı hesap numarasıdır. TR’nin ardından gelen iki sayı güvenlik kodudur. Sondaki 5 rakam ise banka kodudur. Baştaki ve sondaki bu rakamların arasında kalan rakamlar hesap numarasıdır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:50
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Anahtar Kelimeler:
BankaİBANHesap Numarası
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