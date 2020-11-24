IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri

Günümüzde teknolojinin bize sunduğu kolaylık para gönderme ve çekmek içinde sıkça kullanılıyor. Bankalar intenet bankacılığı ile işlem kolaylığı saplıyor. Böylece kısa süre içerisinde işlemlerimizi yapıyoruz. İban numarası ise bu durumlarda en çok kullandığımız numaralardan bir tanesi. Birine para göndermek için İBAN numarasını kullanabilir ve bir tıkla para gönderebiliriz.

Iban çözümleme

Bir çok insanın merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Herhangi bankada hesap açtıran birisinin iban nosu mutlaka vardır. IBAN çözümleme işlemi yaparken İBAN numarasına bakabilir ve bu şekilde hesap numatanızı, şube kounu ve bankayı öğrenebilirsiniz. Öncelikle IBAN numarasnızı nasıl bulacağınızı bilmiyoranız yapmanız gereken işlem oldukça basittir. İntenet bankacılığı sayesinde İBAN numaranıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için intenet bankacılığına girdikten sonra hesabım bölümüne tıkamak yeterli olacaktır. Bir diğer yöntem de müşteri hizmetlerini aramak olacaktır.

Eft Nasıl Yapılır?

Banka şubesi kanalıyla EFT işlemi yapmak için bankanıza giderek alıcıya ait 26 haneli IBAN'ı (Uluslararası Banka Hesap Numarası) veya şube ve hesap numarası, adı ve soyadı, transfer edilmesi istenen para tutarını içeren EFT talimatını bir banka yetkilisine vermeniz yeterlidir.

Iban’dan İsim Sorgulama

Her banka için kendi sitesinde bulunan Hesap numarasından IBAN sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Her kişinin ıban nosu ayrıdır. Artık günümüz çağında bu teknoojiden herkes yaralanmak istiyor ve herkes bu konu hakkında araştırma yapıyor.

Iban İle İsim Ögrenme

Ad ve Soyadı gibi kimlik bilgiler bankalarca özel şahsi bilgidir. Mesela intenet bankacılığı yada ATM’lerden işlem yaparken ekranda ad soyadımızın ilk iki harfini görürüz, diğer kısım gizli olarak görülür. Nedeni adımızın ve soyadımızın şahsi bilgi olmasıdır. Bu nedenlerden ötürü ıban ile isim öğrenmek zordur. Iban numarası sorgulama ekranından da banka şubesini, şehir ve ilçeyi görebiliriz ancak yine de ad soyadı gibi verileri göremeyiz .

Iban’dan İsim Öğrenebilmek İçin Tek Yöntem

Bunun için bir intenet uygulaması yada sitesi yoktur, ama bulabileceğiniz bir yol vardır.

Banka şubesine gidip gişeden para transferi yaparak IBAN’ın ait olduğu ismi öğrenebilirsiniz;

Para göndereceğiniz hesap numarasının ait olduğu banka şubesine müracaat edin,

Havale yapmak istediğinizi belirtin,

Yatırmak istediğiniz para tutarını görevliye söyleyin,

TC kimlik numaranızı ve para göndereceğiniz hesap numarasını görevliye verin,

Bu işlem sonrasında verdiğiniz hesap numarasının para transferi yapmak istediğiniz kişi olup olmadığını kontrol etmek için banka görevlisi hesabın kime ait olduğunu söyleyecektir. Sadece bu şekilde IBAN’dan isim bulma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Iban Çözümleme

Iban’ın sayılarından banka hesabına ilişkin bilgilere erişilmektedir. Iban çözümlemeyle ıban nosunun hangi kişiye ait olduğu, bankayla ilgli bilgilere erişilmekte. Bankayla ilgili şubenin kodu bulunduğu şehir ve ilçeyi, adresini öğrenebilirsiniz. Bazı bankaların web sayfaları üzerinde ve intenette bazı sitelerde IBAN çözümleme sayfaları bulunur. Bu sayfalar, IBAN sorgulama ile IBAN’ın ait olduğu bankaya ait bilgileri vermektedir. Sizler de bankalara ait veya kişilere ait IBAN çözümleme sistemlerini kullanabilirsiniz.

IBAN çözümleme sitelerinden bir IBAN sorgulandığında şu bilgilere ulaşılır:

BANKA BİLGİLERİ

Ad: GARANTİ BANKASI

Kod: 1122

Swift: TABCDEFS

Hesap No: 6291234

ŞUBE BİLGİLERİ

Ad: Cumhuriyet Caddesi Şubesi

Kod: 0772

İl: İstanbul

İlçe: Beyoğlu

Tel: 02123111560

Fax: 02123111580

Adres: Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1/A 34437

IBAN çözümleme

Burada olduğu üzereile hesap sahibi ile ilgili bilgilere ulaşılamaz. Sadece hesap ile ve hesabın ait olduğu banka ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. İsim bilgisi kişisel bilgilerin korunması kanunu gereği gizli bilgi olarak tanımlanır. KVKK kapsamında bu bilgilerin yayılması dağıtılması yasaktır.