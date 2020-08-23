Hurdacılık nedir? Hurdacılık yaparak ne kadar para kazanılır?

Hurdacılık basit ve kolay bir meslek gibi görünmesine rağmen son derece zor bir meslek olup son yıllarda en fazla rağbet gören işler arasında bulunuyor. Hurdacılık mesleği sanıldığından çok daha geniş çaplı ve bol kazanç sağlayan bir meslektir.

Hurdacılık nedir?

Hurdacılık yapan kişiler; metal, plastik, kağıt ve cam gibi materyalleri toplamakta olan kişilerdir. Hurdacılar malzemeleri toplayıp işleneceği yere götürür.

Basit bir çöp toplama işi olarak görülmesine karşın bazıları için kazançlı bir iş kolu olan hurdacılıkta toplanıp satılan hurdanın boyutları arttıkça kazanç da yükselmektedir. Hurdacılık yapan kişiler geri dönüştürülebilecek ürünleri toplayıp gelir elde etmektedir.

Hurdacılık yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hurdacılık yapıp para kazanacak kişilerin ilk etapta bazı faktörlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bu süreçte;

Hurdacılığa bilinen eşyalardan başlamanız gerekir. Hurdacılık yaparken özellikle de teknolojik aygıtları seçebilirsiniz. Geniş çerçevede satışını yapabileceğiniz alanlarda hurdacılık yaparak kazancınızı artırabilirsiniz. Çöp ve hurdaları ayırt eden hurdacılar temiz ve bakımı pratik olan ürünleri satabiliyor. Hurdacılık yapacak kişiler pek çok ürünle mesleğini icra edebiliyor. Hurdacılık yaparken ürünlerden bazılarını tartıp satmanız gerekir. Bu sebeple hurdacılar mutlaka bir tartı bulundurmalıdır. Beyaz eşya veya bilgisayar gibi ürünleri hurda ya da çalışır durumda olanları birbirlerinden ayıranız gerekir.

Nasıl hurdacılık yapılır?

Hurdacılık yapacak kişilerin Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırtma Belgesi’ne sahip olması gerekir. Bu belgeyi alacak kişilerin;

Taahhütname

Mülkiyetle ilgili belge

İmza sirküleri

Vergi levhası

Ticaret Sicil Gazetesi

Kalibrasyon belgesi

Radyasyon ölçüm cihazı ile ilgili belge

Tesiste sigortalı olarak çalışan personele ait radyasyon ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikası

ÇED görüş yazısı

Atıksu bağlantısı ile ilgili belge veya yazı

Vaziyet planı

Proje Özeti

Hurdacılık yaparak ne kadar para kazanılır?

Hurdacılık profesyonel bakıldığında büyük kârlar elde etmenizi mümkün hale getirir. Kısa süre içerisinde yüksek kazançlar elde edebilmenizi sağlayan hurdacılık mesleğinde eskiyen ancak kullanılabilir haldeki eşyaların yeniden kullanıma sunulması amacıyla yapılır. Geri dönüştürülebilen ürünlerden büyük kazançlar elde edilebilmesi de kısa sürede hurdacılıkla yüksek meblağlar kazanmanıza imkan tanıyor.

Zamanla işe hakim olan birey işi şirket olma yolunda ilerletir ve fabrika sahibi olarak yüksek kazançlar elde edebilir. Demir hurdalar 60 kuruş ila 2 TL arasında satılırken, bakır hurdalar 25 TL – 35 TL arasında satılmaktadır. Kağıt hurdalar 40 kuruş – 1 TL arasında satılmaktayken, hurdacılar ortalama 3 bin TL – 4 bin TL arasında gelir elde edebilmektedir.