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Huobi (HT) coin nedir? HT Token açıklaması

2013 senesinde piyasaya giriş yapan Huobi Token, Huobi kripto para borsasının platform içi token’ıdır. Bunun yanı sıra toplamda 500 milyon arza sahip olan HT ise 2018 senesinin Ocak ayında piyasaya girmiştir. Peki Huobi coin nedir?

14 Mayıs 2021 Cuma 15:37
Huobi (HT) coin nedir? HT Token açıklaması
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Kripto para borsasına yatırım yapmak isteyenler Huobi Token para biriminin ne olduğunu avantajlarını özelliklerini ve geçmişini merak ediyor. Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

HT Coin nedir?

Huobi Token ya da HT coin, borsa merkezli bir token ve kripto para borsası Huobi’nin yerel bir kripto para birimidir.

Huobi Token nedir?

ERC-20 tabanşı Ethereum üzerinden çalışmaktadır. Bu tokenla Houbi borsasında birçok avantaj yakalayabilirsiniz. Bu coinin temel amacı blockchain destekli müşteri sadakat programı oluşturmaktır. Bunun yanı sıra bu borsada işlem yapan müşterileri ödüllendirmektir. Huobi Token (HT) satışı için ICO yöntemini kullanmamıştı. HT tokeni kullanmak isteyen kişiler Huobi borsasından ‘Puan Kartı’ olarak alabilmektedirler. 

Huobi Token’in piyasaya çıkışı

Huobi borsası, 23 Ocak 2018 tarihinde ilk olarak HT Token’i piyasaya süreceğini duyurmuştu. Yatırımcıların büyük bir kısmı bu tokenin piyasaya girmesinden haberdar olmadı. Bunun sebebi ise ICO yöntemi ile piyasaya girmemesi idi. Huobi yöneticilerinin ICO projelerine uzak oldukları bilinmektedir. En başta toplam arz 500 milyon HT token olarak planlanmış ve bunun yüzde 60’ı olan 300 milyon HT’nin borsa kullanıcılarına dağıtılacağı bildirilmişti. Fakat CoinMarketCap verilerine kapsamında 500 milyon tokenin yalnızca 222 milyonu piyasaya sürüldü. 

Binance, Bind, Kucoin, COSS, Bibox gibi borsa tokenlerinin başarı gösterdiği yadsınamaz. 

HT token

in az bir geçmişe sahip olduğu göz önüne alındığında gösterdiği performans oldukça başarılı denilebilir.

Huobi borsasının en büyük yatırımcılarına baktığımızda, Tim Draper ve ZhenFund isimleri ile karşılaşıyoruz. Bu durum bile oldukça başarılı olduğunun bir göstergesidir. Huobi’nin 139 ülkede müşterisi vardır. Bunun yanı sıra Çin’in 2. büyük borsası olarak piyasada hayatını sürdürmektedir.

HT tokenin avantajları neler?

Huobi Token, borsada listelenecek tokenlerin oylamasında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu işlem yapıldığında ayriyeten bir ödül verilmektedir. Oylamalara katılan kullanıcılar, söz konusu proje borsada listelenirse, projeye ait tokenlerle ödüllendirilmektedir. Kullanıcının seçtiği bir proje borsada listelendiği takdirde anlaşma kapsamında projenin yüzde 10’u airdrop olarak kullanıcılara dağıtılmaktadır. Eğer kullanıcının oylamada seçtiği proje listelenmez ise kullandığı HT’ler kullanıcıya geri iade edilmektedir. Bu doğrultuda baktığımızda kullanıcı hiç bir şekilde kaybetmemektedir..

BNB ve Huobi token kıyaslaması

Binance borsanın BNB’si kullanıcılara işlem avantajı (IEO, trade vb) sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. Binance işlem maliyeti  yüzde 0.1 civarındadır. Binance’nin işlem maliyetindeki avantajları her sene % 50 oranında düşüreceği söylenmektedir. Bu durum da 5 sene sonra herhangi bir avantajın kalmayacağı manasına gelmektedir. Önümüzdeki sene % 50 indirim oranı ortadan kalkacağı için, Huobi borsası ile maliyetler eşitlenecek denilebilir.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
HuobiTokenHT
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