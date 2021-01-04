HSBC Kredili Mevduat Hesabı nedir? HSBC KMH hesabı başvurusu için gerekli belgeler

HSBC Kredili Mevduat Hesabı, avans hesap, ek hesap, kredili maaş hesabı gibi isimlerle de bilinir. Bu hesap sayesinde HSCB müşterilerinin her zaman kullanmaya hazır kredileri vardır.

HSBC Kredili Mevduat Hesabına nasıl başvuru yapılır? Hangi belgeler gereklidir?

HSB KMH’dan yararlanabilmek için 2 farlı yolla başvuru yapılabilir. Birinci yol HSBC şubelerinden yapmak, ikincisi de HSBV intenet bankacılığından yapmaktır. En önemli şart 18 yaşın üzerinde olmak ve de düzenli bir gelire sahip olmaktır. HSBC KMH’ya başvurmak için şunlar gereklidir:

Nüfus cüzdanı. (Sürücü belgesi de olur)

Tüm gelir belgeleri. (Maaş bordrosu, ticari gelir, kira geliri, tüm ek gelir belgeleri)

Kayıtlardaki adresi güncel olmayan vatandaşlar için ikamet ettikleri yeri gösteren evrak ya da son 3 aya ait doğalgaz, su, elektrik faturalarından bir tanesi gereklidir.

Kredili Mevduat Hesabı kullanımı

Bu hesap HSBC müşterisinin vadesi olmayan hesabına tanımlı olarak açılır. Bahsedilen hesap, eğer müşterinin hesabında bakiye yoksa devreye girer. Bu hesaptan kullanılmak istenen para her alanda kullanılabilir. Fatura ödemelerinde, otomatik ödeme talimatlarında, alışverişte veya nakit para ihtiyacında kullanılır.

HSBC KMH hesabı açtırmak isteyen vatandaşın asgari 350 TL düzenli geliri olmalıdır. 350 TL düzenli gelire sahip kişi için 100 TL KMH limiti bankadan tanımlanır. 100 TL-20.000 TL arasında tanımlanan limit, kişinin düzenli gelirinin miktarına, findeks puanına ve de limit talebine göre bankadan tayin edilir. Eğer müşterinin gelirinde veya kredi notunda artış olursa talep doğrultusunda KMH limiti de artırılabilir. Limit artırmak için HSBC şubelerinden, intenet bankacılığından veya 0850 211 0 111 HSBC numarasından yapılabilir. Limiti düşürmek isteyenler için de bu yöntemler geçerlidir.

HSBC KMH faiz ve masraf nasıl hesaplanır?

HSBC KMH geri ödeme

HSBC KMH faiz oranı aylık %1,25 oranındadır. Bu hizmetten yararlanan kişi KMH hesabından kullandığı miktar ve de kullandığı gün sayısı kadar maliyete tabi tutulacaktır. Faiz dışında bir gider yansıtılmamaktadır. Bunun yanı sıra KKDF ve BSMV yasal vergileri devlete ödenir.

Kredili mevduat hesabından harcama yapıldığı takdirde hesap kesiminden en geç 14 gün sonrasına kadar geri ödemesi yapılmalıdır. Ödemeler vadesiz hesaba para yatırılıp yapılır. Şubeden, intenet bankacılığından veya ATM’den yapılan geri ödeme eksi bakiyeyi kapatır ve faiz işlemesi durur. Geri ödeme yapmak için hesap kesim tarihini beklemek zorunda değilsiniz. O tarihten önce de yatırabilirsiniz. Hesap kesim tarihinden önce yatırılırsa müşteriye yansıyacak olan faiz ve masraflar da azalır.

Geri ödeme işlemi verilen tarihlerde yapılmaz ise avans hesabı banka tarafından bloke edilecektir. Blokenin kaldırılması için ise borcun tamamı ödenmelidir. Eğer ki borç ödemesi 90 gün içinde yapılmaz ise avans hesabının borcu yasal takibe alınır. Aynı zamanda müşterinin kredi notu düşer ve ödemesi gereken maliyet artar. HSBC KMH ödemesinin asgarisi yapılmak istenirse müşteri faiz ve masrafları ödemelidir. Bu doğrultuda kalan borç için ise aylık %1,55 oranında faizlendirme yapılır.

HSBC KMH nasıl kapatılır?

HSBC’nin bu avans hesabını kapatmak için şubelere başvurabilirsiniz. Kapattırabilmek için halihazırda hesaba borcunuzun olmaması gerekir.