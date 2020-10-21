HSBC Kredi Kartı’na SMS ile başvuru

Türkiye’deki 77 şubesi ile yüzbinlerce vatandaşa bankacılık hizmetleri veren HSBC kapsamında kredi kartı başvuruları için kullanılabilecek birçok yöntem bulunuyor. Çeşitli kredi kartları kapsamında kullanıcılar farklı avantajları elde ederken, bu kartlara başvurularda SMS yöntemiyle oldukça büyük kolaylık sağlanabiliyor.

HSBC Kredi Kartı Başvurusu

HSBC kapsamında kullanılabilen kredi kartları aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir;

HSBC Advantage Classic Kart,

HSBC Advantage Gold Kart

HSBC Advantage Platinum Kart

Bu kartların alınabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan yöntemler kullanılabilmektedir.

HSBC şubeleri

HSBC intenet bankacılığı

0850 211 0 111 numaralı HSBC Bank Telefon Bankacılığı

HSBC mobil bankacılık

HSBC resmi web sitesi

SMS ile başvuru

HSBC Premier Kredi Kartı Başvurusu

HSBC Premier kredi kartı başvuruları için de yukarıdaki kısımda sıralanmış olan yöntemler kullanılabilmektedir. Bu kredi kartının kullanımı sırasında yapılan alışverişlerde nakitpuan ve tatilpuan kazanılabilmektedir. Aynı zamanda mil kazanarak yapılan seyahatlerde kullanılabilmektedir.

Advance Kredi Kartı Başvurusu

Advance kredi kartlarının kullanımı sırasında tercihe yönelik olarak nakit puanlar x2 şekilde tatil puanlara dönüştürülebilmektedir. Aynı zamanda intenetten yapılan alışverişlerde de yüzde 10 indirim fırsatı sunulmaktadır.

Faiz Oranları

Aylık Alışveriş Kredi Faizi (TL) %2.15

Aylık Alışveriş Kredi Faizi (USD) %1.72

Aylık Nakit Çekme Kredi Faizi (TL) %2.15

Aylık Nakit Çekme Kredi Faizi (USD) %1.72

Aylık Gecikme Faiz Oranı (TL) %2.65

Aylık Gecikme Faiz Oranı (USD) %2.22

Aylık Dönemsel Taksitli Nakit Çekme Kredi Faizi %2.15

Alo Taksit Faiz Oranı %2.15

Başvuru Yöntemleri

Banka kapsamında kullanılan kredi kartları için tespit edilen masraf kalemlerinde dair faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Bankaya kredi kartı içi başvurabilmekte birden çok yöntem kullanılmaktadır. Bireysel telefon bankacılığı ile yapılacak olan başvurularda aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının aranması gerekmektedir.

0850 211 0 111

İntenet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kapsamında kredi kartı başvurusu yapılabilmesi için intenet bankacılığına giriş yapılması ardından başvurular bölümünden kredi kartı başvurusunun seçilmesi gerekmektedir.

Şubelere gidilerek de yapılabilen kredi kartı başvurularında yalnızca bir kimlik talep edilmektedir.

Başvurum Neden Onaylanmıyor?

HSBC kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin başvurularının onaylanmamasının çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi kişilerin ekonomik durumlarının el vermiyor olmasıdır. Diğeri ise kredi geçmişlerinin parlak olmamasıdır. Aynı zamanda kişilerin kredi kartlarını alabilmeleri için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Yeni başvurulan kredi kartı limiti ile birlikte varsa kişinin kullandığı bütün kredi kartlarının limitlerinin toplamı aylık gelirinin 4 katından fazla olamaz.

Müşterinin takipte ve gecikmede kredi, KMH ve kredi kartı borcu bulunmamalıdır.

Müşterinin varlık yönetim şirketlerinde açık borcu bulunmamalıdır.

Kişinin üzerinde icra takibi ve haciz işlemi olmamalıdır.

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?

Yapılan kredi kartı başvurularının sonuçları sonraki 1 ay içinde belli olmaktadır. Findeks puanı yüksek olan kişilerin başvuru süreçleri diğerlerine göre daha çabuk sonlanabilmektedir. Kredi kartı başvurularının sorgulanabilmesi için şubelere gidilmekle birlikte, HSBC mobil ve intenet bankacılığı aracılığı ile ya da aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarası aranarak da işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

0850 211 0 111

İntenet üzerinden başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi kullanılabilmektedir.