HSBC Bank'ın kredisine nasıl başvurulur?

Ülkemizde birçok banka avantajlı faiz ve vade seçenekleriyle kredi veriyor. İnsanlar ise bu bankalar arasından en uygun krediyi veren bankayı bulmak için intenet üzerinden yoğun bir araştırma yürütüyor. HSBC ise bu bankalar arasında verdiği avantajlı kredilerle beraber ön plana çıkıyor. Peki HSBC’nin vermiş olduğu kredilere nasıl başvuru yapılıyor?

HSBC’nin Verdiği Krediye Nasıl Başvurulur?

HSBC nakit para, ev, araba gibi şeyleri almak için kredi arayışlarda olan kişilere avantajlı fırsatlarla ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi veriyor. Fakat kredi için başvuru yapan kişilerin bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Koşulları sağlayanların ise bazı belgeler ile beraber başvuru yapması gerekiyor. İşte o belgeler:

- Başvuru Formu

- Nüfuz cüzdanı

- Gelir Belgesi / maaş bordrosu

- İkametgah belgesi

- Üzerinize kayıtlı son üç aya ait fatura

- Son aya ait SSK bildirgesi

- E-Devlet üzerinden alınacak sicil kaydı

Bu belgelerin tamamına sahip olan vatandaşlar HSBC’nin kredi fırsatlarından faydalanabiliyor. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi için başvuracak kişiler HSBC’nin kendilerine en yakın şubesine giderek kredi notunu hesaplattırması gerekiyor. Yasal takip kaydı olan kişilerin kredi başvuruları banka tarafından reddedilecek.