Honda Civic Almak İsteyenlere Süper Kampanya Geldi!

1990’lı yıllarda ülkemize girdiği günden beri pek çok kişi tarafından beğenilen ve halen eski modelleri ile hayranlık uyandıran Honda markasına ait Civic modeli 2020 tasarımları ile göz doldurmaya devam ediyor. Pek çok kişinin hayallerini süsleyen araç ile ilgili Honda firmasından yapılan açıklama hayallerinin arabasına sahip olmak isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı.

Honda Civic’e %0,69 faiz oranı ile kamu bankalarından destek sağlanacak

Kamu bankaları tarafından Honda taşıt kredisi verilen modellerden çıkarılırken son yapılan açıklama ile Honda’nın tekrar %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi çekilebilecek araçlar statüsüne alındığı belirtildi. 60 bin TL’ye kadar çekilebilecek olan taşıt kredilerinde maksimum 12 ay vade seçeneği kullanılacak.

Krediden faydalanmak isteyen kişiler Opel mağazalarına giderek veya Honda bayilerine giderek kredilerini alabilirler.

Honda Civic 2020 fiyat listesi

Honda Civic Sedan satış yatları listesi

Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance modeli 209.600 TL

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance modeli 225.500 TL

Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 292.600 TL

Honda Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Elegance 217.900 TL

Honda Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Executive 231.700 TL

Honda Civic Hatchback 2020 fiyat listesi

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport 279.500 TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport + 303.000TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport + Güvenlik Paketi 309.000TL

Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi 287.300 TL

2020 Honda Civic Type R fiyat listesi