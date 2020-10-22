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Honda Civic Almak İsteyenlere Süper Kampanya Geldi!

2020 Model Honda Civic geçtiğimiz aylarda kamu bankalarında belirlenen markalar arasından çıkarılarak taşıt kredisi statüsünden çıkarılmıştı. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte Honda markasına ait Civic modeli tekrar %0,69 ile taşıt kredisi verilen araçlar statüsüne alındı. Pek çok kişi ise Honda Civic 2020 Sedan ve Hatchback fiyatlarını araştırmaya başladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 20:07
Honda Civic Almak İsteyenlere Süper Kampanya Geldi!
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1990’lı yıllarda ülkemize girdiği günden beri pek çok kişi tarafından beğenilen ve halen eski modelleri ile hayranlık uyandıran Honda markasına ait Civic modeli 2020 tasarımları ile göz doldurmaya devam ediyor. Pek çok kişinin hayallerini süsleyen araç ile ilgili Honda firmasından yapılan açıklama hayallerinin arabasına sahip olmak isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı.

Honda Civic’e %0,69 faiz oranı ile kamu bankalarından destek sağlanacak

Kamu bankaları tarafından Honda taşıt kredisi verilen modellerden çıkarılırken son yapılan açıklama ile Honda’nın tekrar %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi çekilebilecek araçlar statüsüne alındığı belirtildi. 60 bin TL’ye kadar çekilebilecek olan taşıt kredilerinde maksimum 12 ay vade seçeneği kullanılacak.

Krediden faydalanmak isteyen kişiler Opel mağazalarına giderek veya Honda bayilerine giderek kredilerini alabilirler.

Honda Civic 2020 fiyat listesi


Honda Civic Sedan satış yatları listesi

  • Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance modeli 209.600 TL
  • Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance modeli 225.500 TL
  • Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 292.600 TL
  • Honda Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Elegance 217.900 TL
  • Honda Civic Sedan 1.6L ECO Otomatik Executive 231.700 TL

Honda Civic Hatchback 2020 fiyat listesi

  • Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport 279.500 TL
  • Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport + 303.000TL
  • Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Sport + Güvenlik Paketi 309.000TL
  • Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC Turbo Benzin Manuel Sport+ Güvenlik Paketi 287.300 TL
 

2020 Honda Civic Type R fiyat listesi

  • Honda Civic Type R 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel GT 643.200 TL

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Honda CivicSedanHatchback0.69 Taşıt Kredisi Kampanyası
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