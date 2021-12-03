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Holo Coin nedir?Hot Coin nasıl yatırım yapılır?

Hot Coin yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımız için finans tavsiyeleri nelerdir? 2021 yılında kripto paraları neler beklemekte? Kripto piyasası nasıl ilerleyecek? Detayları haberimizde derledik..

03 Aralık 2021 Cuma 14:06
Holo Coin nedir?Hot Coin nasıl yatırım yapılır?
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Kripto piyasasında hot coin düşük bir yere sahip olsa da birkaç kod yazılımcısının yatırımları sayesinde merak edilmeye şimdiden başlandı. Yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan hot coin ile ilgili bir çok soru araştırılmaya başlandı. Hot Coin nedir? Geleceği hakkında tahminler nelerdir? Hot Coin piyasasını neler beklemektedir?  Bütün bu soruların cevabını siz değerli okurlarımız için derledik. Hususi olarak kripto yatırımcılarına yardımcı olmak için hazırladığımız bu haberde umarım size faydalı bilgiler sunmuş olacağız. Coinin ne anlama geldiğini tam olarak anlayan vatandaşların daha sonra piyasaları takip edip uzman ve kullanıcı yorumları sayesinde bunları dikkate alarak kazanç sağlamaları daha olası olacaktır.

Hot Coin için 2021, 2022,2023, 2024 yıllarında tahminler nelerdir? Bu alana yatırım yapmak ne kadar mantıklıdır? Mantıklı ise piyasayı nasıl takip edeceğiz? Tüm bu soruların cevabı haberimizde..

Hot Coin tam olarak nedir ve nasıl yatırım yapılır?

Bir kripto para birimi olan Hot Coin kripto paraların yükselişine de ayak uyduruyor görünmekte. Bu para biriminin herhangi bir merkezi  bulunmamaktadır. Yüz kırk farklı para birimine sahip olan hot coin holochain sistemi tabanında üretilen kripto para birimi olarak tanımlayabiliriz.

Hot coin ilk defa 2016 yılında test edilmiştir. Daha sonrasında ise iki yıl sonra yani 2018de piyasada yaşam bulmuştur. Hot coin, holo kripto isminin kısaltılmış hali olarak piyasaya sürülen bir kripto para türüdür. Ancak kripto para uzmanlarının ifadelerine göre bu alan hala geliştirilmektedir ve 2021 yılının sonlarına doğru geliştirme çalışmalarının sonuna ulaşılacaktır.

Holo Coin’in kısa tarihi hakkında bilinenler nelerdir?

2016 yılının aralık ayında Arthur Brock ve Eric Harris-Braun tarafından kurulmuştur. Altenatif para birimleri açısından oldukça tecrübeli olan ikili altmış yılı aşkın bir tecrübeye sahiptirler.

25 milyar birimlik HOT için ilk token arzı, Woodstock Fund ve Continue Capital isimli bu tarzdaki yatırımcıları etkiledi. Haziran 2018’de Holochain, veri gizliliğini ve kullanıcı anonimliğini korumayı amaçlamış Prometheus ile bir ortaklık kurduğu duyuruldu. HOT, Nisan 2021’de 0.03157$ ile tüm zamanlarda en yüksek seviyeye erişti. O zamandan bu yana soğumuş olmakla birlikte token ve teknolojiyi çevreleyen yutturmaca hala yaygın durumda diyebiliriz.

Hot Coin yatırım için iyi bir alan mı?

Holochain, teknolojinin birçok yönünü merkezden uzaklaştırmaya hakimdir diyebilmekteyiz. Facebook (NASDAQ: FB) ve DoorDash (NYSE: DASH) gibi büyük firmalarla potansiyel olarak rekabet edebilecek durumdadır. Fakat  bu bahsi geçen firmalar teknolojinin büyük bir bölümünü piyasaya henüz sürmüş değildir, bu sebeple nihai rekabetin fikri genellikle spekülatiftir denebilir. Ek olarak, teknoloji piyasaya sürüldüğünde ve olumlu sonuçlar ile karşımıza çıkarsa, Holochain’in etkisi ve ulaşacağı fiyatların muazzam olma ihtimali oldukça yüksektir.

2022 ve 2024 yılları arasında Hot Coin geleceği hakkında tahminler nelerdir?

2021 yılından bahsedecek olursak bu yıl kripto sisteminde bu alan 29. Sırada yer alıyor diyebiliriz. Bundan dolayıdır ki şuanda da popüler bir konum elde etmiş durumdadır.

Geleceği ise yatırım uzmanları tarafından oldukça parlak görünmektedir. Bir süreliğine sabit kalan para birimi son iki gün içerisinde yüzde on birlik bir yükseliş yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Tam da bu yüzden yatırımcılar bu kripto para biriminin geleceğinin parlak olduğunu iddia etmektedir. Konuya böyle baktığımızda hot coin yatırım yapılabilir bir alan olarak görünmektedir. Geleceği parlak görünmektedir. İleride paranın kriptoya döneceğini savunan yatırımcılar holo coin kısaltması olan hot coin birimine yatırım yapılabileceğini ifade etmektedir.

Bu yazımızda siz değerli okurlarımız ile hot coin hakkında merak edilenleri paylaştık. Hot coin nedir? Yatırım yapılır mı? Gelecek yıllarda neler vaat etmektedir? Bahsedilen para biriminin tarihçesi nedir? Vb. soruların cevaplarını paylaştık. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ayrıntılı olarak yatırımcı ve kullanıcı yorumlarını okumalarını da tavsiye ederiz. Ve detaylı olarak bilmeleri gereken konuları öğrenmelerinin onların yatırımları açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.


Son Güncelleme: 03.12.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
FinansKriptoparaHolocoin
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