Hızlı para nasıl bulurum? Hızlı para bulma yöntemleri

Günümüzde kimi vatandaşlar tarafından oldukça acil bir şekilde paraya ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu para ihtiyacının hemen karşılanabilmesi için de bazı yöntemler uygulanabilmektedir. Hızlı para bulmanın en kolay yolu bankaların kredi paketlerinden faydalanmaktadır. Ancak bunun dışında da bazı yöntemler tercih edilebilmektedir.

Çek Kırdırmak

Acil para bulunması gerektiğinde çek kırdırılabilmekte ve komisyon karşılığında para alınabilmektedir. Çek kırdırma işlemleri yasal bir şekilde faktöring firmaları tarafından yapılabilmektedir. Yasa dışı olarak ise tefeciler bu işi yapmaktadırlar. Ancak elbette yasal yolların tercih edilmesi gerekmektedir.

Taksitle Ürün Satın Alın

Kişilerin ellerinde henüz vadesi gelmeyen bir alacak çeki bulunur ve bu çeki acilen bozdurmak için 20 bin TL alacaklı çek faktöring firması aracılığı ile bozdurulur. Vadesine 1 sene kalan çekin erkenden kırdırılması sonucunda 12-14 bin TL arasında para elde edilmektedir. Vadesine 2-3 ay kadar zaman kalan çeklerin bozdurulması halinde 18 bin TL’ye kadar para alınabilmektedir.

Taksitle ürün satın alınması halinde kredi notu gibi bilgiler talep edilmemektedir. Bu ürünlerin alınabilmesi için gelir elde edildiğine dair bir belge ve adres yeterli olmaktadır. 24 aya kadar ulaşan taksitlerle ürün satın alındıktan sonra hızlı bir şekilde satılması gerekmektedir. Böylece sonraki aylarda parça parça ödenecek olan para bir anda kişilerin eline geçebilmektedir. Bu noktada hızlı bir şekilde satılabilecek ürünlerin taksitle satın alınması önem arz etmektedir.

Senetle Araba Satın Alın

İhtiyaç duyulan paranın miktarına karşılık gelecek değerde bir aracın senet aracılığı ile satın alınması ve sonrasında aracın nakit para karşılığında satılması halinde kişiler para ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Bunun yapılması sırasında aracın modelinin de tutulan ve tercih edilen modellerden biri olması, aracın hemen satılmasında önemli rol oynamaktadır. Diğer yandan elbette senetle araç satışı yapan firmalarla anlaşma sağlanması gerekmektedir.