Hızlı bir şekilde nasıl para kazanılabilir? Kolay yöntemler ile ek gelir elde edin!

Hızlı bir şekilde para kazanmak bu zorlu covid-19 döneminde herkesin araştırmaya başladığı konulardan bir tanesi oldu. İşini kaybeden, işsiz kalan, iş yapamayan esnaflar gibi birçok meslek dalında zorluk çıkartan bu dönemde; giyim, eşya alım satım ve gıda gibi bütün sektörlerin ürünlerine ve vermekte oldukları hizmetlere zam gelmeye devam ediyor.

Maddiyat açısından problemlerin en üst seviyelere ulaştığı 2021 senesinde işi olmayan bireylerin dışında; çalışma hayatında sorun yaşayanlar ve bu nedenden dolayı altenatif bir iş yapmak isteyen bireyler, günümüz teknolojisi gibi birçok imkândan yararlanarak ek olarak gelir elde edebilir.

Hızlıca ve kolay bir şekilde para kazanmak isteyen bireyler; intenet üzerinden hızlı para kazanma yöntemlerini öğrenerek ek bir meslekten ek bir gelir elde etmenin hayalini kurmakta.

Bizde bu haberimizde kısa bir zamanda hızlı bir şekilde para kazanabileceğiniz yöntemleri bir başlık altında bir araya getirdik. Bu yöntemler ile kazancınız üst aşamalara çıkabilir ve bu yöntemlerin hepsi tamamen yasaldır.

Freealancer olarak yazılar yazın

Eğer yazım yeteneğinize; Türkçe dilinin yazım ve imla kurallarını biliyor ve kullanmakta zorluk çekmiyorsanız Freealancer olarak yazı yazabilirsiniz. Deneyiminize ise bakılmıyor yalnızca Türkçe diline hakim olmanız yeterli.

Günümüz teknolojisi ile bir yazar olmak isteyenlerin, yazılarını ücretli bir şekilde yazabileceği birçok sistem bulunmaktadır.

Son dönemlerde popülaritesi artmış online siteler, genelde yazılarını freealancer olarak hizmet veren yazarlara yazdırmaktadır.

Online arama sayfasına girerek buraya “makale yazarak para kazanma”, “blok yazarak para kazanma” gibi anahtar kelimeleri girerek ücretli bir şekilde yazarlık yapmaya başlayabilirsiniz.

Zaman içirişinde kendinizi daha da geliştirebileceğiniz bu sektör ileride daha yüksek ücretlere makale, içerik , blok ve benzeri nitelikteki yazarları yazabilirsiniz. Alacağınız para da deneyiminiz ile artacaktır.

Sosyal medyayı kullanarak satışlar gerçekleştirin

Eğer bir esnafsanız bu dönemde işlerinizin kötü olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Yani kendinize ait bir butik, restoran veya ayakkabı mağazası gibi dükkanlarınız bulunuyorsa; sosyal medya üzerinden hesap açıp b hesapları aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook gibi günümüzün vazgeçilmez platformlarından satış yapmaya devam edebilirsiniz.

Birçok vatandaş son zamanlarda Instagram ve benzeri sosyal medya adreslerinden ellerinde bulunan ürünleri yüklüyor ve daha sonrasında Türkiye geneline kargoluyor.

Özellikle yaşadığınız alan küçük bir yerse, şehir dışına çıkmak elde edeceğiniz geliri kat kat arttıracaktır. Bu durumu sağlamanız yöntemi iste sosyal medya üzerinden gerçekleşmektedir.

Instagram üzerinden bolca sponsorlu reklamlar verebilir böylece daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Birkaç senenin ardından binlerce yepyeni müşterileriniz olabilir.

Yeteneklerinizi paylaşın

Hiç şüphe yok ki en hızlı para kazanma yöntemlerinden birisidir. Yeteneklerinizi sosyal medya ağları üzerinden sergilemek ve böylece para kazanmak.

Grafiker, sosyal medya uzmanı, web tasarımcı, seslendirici gibi sektörler içerisinde mesleğiniz bulunuyorsa; bu yeteneklerinizi Bionluk, Sadece On ve Armut.com gibi intenet sayfalarında sergileyebilirsiniz. Böylece kısa bir süre sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Elinizde bulunan ikici el eşyaları satın

Herkes yaşadığı maddi sorunlar karşısında en beğendiği eşyalarına kadar bir şeyleri satmanın hayalini kurar.

Lakin bu satış esnasında genelde müşteri pat diye gelmiyor veya bulunan müşteri istenilenden/değerinden daha az para vermek istiyor.

Yaşamakta olduğunuz bölgede, çevrede yer alan insanlara ikinci el eşyaları satmak adına müşteri bulma yöntemi yine intenetten geçmektedir. Böylece giysilerinizi, mobil cihazlarınızı, müzik aletleriniz gibi aklınıza ne geliyorsa hepsini intenet üzerinden kolay bir şekilde satabilirsiniz.

Bu aşamada eğer giymemekte olduğunuz ikinci el bir kıyafetiniz bulunuyorsa bunları satarak paraya çevirebilirsiniz. Bu amaca uygun olarak Moda Cruz, Gardrops ve benzeri intenet sitelerine üye olarak satışı gerçekleştirebilirsiniz.

Öteki eşyalarınız için de satış siteleri bulunmaktadır. Bu siteler; Gitti gidiyor, Let Go gibi kendinden söz ettiren sitelerdir. Bu sitelere üye olarak satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Anketlere katılarak para kazanabilirsiniz

Anketlere katılım göstererek para kazanmak, birçok insanı belirsizlikte bırakan ve hatta imkansız gözüyle bakılan bir meseledir. Lakin birçok insan ek gelir elde edebilmek adına bu yöntemi tercih etmektedir.

1 aylık bir süre zarfında düzenli giriş yaparak anket doldurmanız size 1 aylık süre zarfının sonunda 100 ila 1500 Türk lirası arasında para kazandıracaktır.

Anket doldurma işlemi ise aslında oldukça basittir ve bu yöntemle en azından küçük giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

Lakin birçok sitede anket doldurmakta olan kişilerin bazen zamanında ödeme almadığının altını çizmekte fayda var. Bazense hiç ödeme almayanlar bile olmaktadır. Bunun yaşanmaması için araştırmaların dikkatlice yapılması ve güvenilir sitelere üye olunması gerekmektedir. Öteki türlü emekleriniz boşa çıkabilir.

Stok fotoğraf ve eldeki görsellerin satılması

Profesyonel bir şekilde fotoğraf çekimi yapmaktaysanız ve çektiğiniz fotoğrafların kaliteli olduğunu düşünüyorsanız; oluşturacağınız stoklanmış fotoğrafları ve görselleri intenet üzerinden satabilir ve böylece kısa bir zaman içinde fotoğraflarınızı ve görsellerinizi paraya çevirebilirsiniz.

Fotoğrafların ve görsellerin satışının gerçekleştirmesi adına Shutterstock, iStockPhoto ve benzeri intenet sayfalarına üyelik işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu sektörler aracılığı ile kendinizi daha da geliştirebilir ve bu sayede daha iyi ücretler elde edebilirsiniz.

Aracınızı bir reklam panosu olsun

Bulunduğunuz ilde reklama ihtiyaç duyan firmalar, işletmeler ve benzeri kurumlar ile iletişime geçilerek, firma adına reklamı yayınlamak için aracınızın kullanılabileceğini söyleyiniz. Uygun bir ücrette anlaştığınız taktirde güzel bir gelir elde edebilirsiniz.

Arabasını reklam panosu haline getiren birçok vatandaş, düşünebileceğinizden daha fazla ücret kazanmaktadır. Sizde bu işi yapmayı düşünüyorsanız şansınızı deneyebilirsiniz.

Forex aracılığı ile hisse alımı satımı yapın

Borsa ile ilgili bilginiz bulunuyorsa, kendinizi Forex alanında deneyebilirsiniz. Forex piyasasında yatırım yapabilirsiniz.

Risk almayı sevmekteyseniz ve yaklaşık 50 bin Türk lirası değerinde bir sermayeniz bulunuyorsa sizde hemen Forex’e katılabilirsiniz.

Lakin Forex riskli bir bölgedir. Para kazanmak için yatırımlarınızı katlamanız gerekir ve sermayenin en az 10 ila 15 katı fazlasını kazanmak adına borsa ile ilgili birçok şey bilmeniz, deneyimlemeniz gerekmektedir.

Aksi taktirde hem para kazanma hayaliniz suya düşecek hem de elinizdeki birikmiş paranız bitecektir.

Takı tasarlayıcısı olun

Tasarım yapma üzerine bir yeteneğiniz bulunuyorsa bu yeteneği kullanmanın tam zamanı. Hazırlamakta olduğunuz takıları sosyal medya hesaplarınızdan ya da Etys başta olarak birçok web sayfası aracılığı ile satışa sunabilirsiniz.

İlk zamanlarda müşteri bulmanız oldukça zor olsa bile ürünleri uygun fiyatlardan sunarak, kısa bir zaman içinde birçok insana ulaşım sağlayabilirsiniz. Zaman içinde sosyal medyadan ya da web sayfaları üzerinden almış olduğunuz paraları biriktirerek kendinize e-ticaret sitesi bile kurabilirsiniz.

Komisyonlu satış işlemleri

Günümüz giyim şirketleri başta olarak birçok firma; komisyonlu şekilde satış gerçekleştirecek personele ihtiyaç duymaktadır.

Hatta birçok şirket, onlar ile çalışacak bireylere XML bayiliği vermektedir. XML bayiliği alan bireyler kendilerine ait bir web sayfası oluşturabiliyor ve böylelikle kendilerine ait bir e- ticaret web sayfasına kavuşuyor.

Müşterilerse siteye girerek buradan siparişte bulunuyor. Siparişi verilen ürün bu ürünün sahibi olarak bulunmakta olan şirkete gitmektedir. Sizde aracı olduğunuzdan dolayı iş başına %20-30 40 gibi oranlar ile farklı komisyonlar elde edebilirisiniz.

Dropshipping yöntemiyle de verilmekte olan XLM bayiliği 500 ila 1000 Türk lirası arasında uygun rakamlara alınabilmektedir. Komisyonlu satışı sosyal medya hesapları üzerinden de yapabilirsiniz. En azından müşteri kitleniz fazla ise komisyonlu satış yapabilir daha sonrasında kendiniz bir firma açabilirsiniz.

T-Shirt tasarlama ve satma işlemi

Kıyafetler ve modayı takip etmekte, ilgilenmekteyseniz. İleride bir butik sahibi olmayı düşünmekteyseniz lakin yeterli bir sermaye bulamıyorsanız sizde birbirinden farklı t-shirt tasarlama işlemine başlayabilirsiniz. Bu sayede başarılı bir modacı ve butikçi kariyerinde ilk adımınızı atmış olursunuz.

Online arama motoruna giriş yaparak t-shirt tasarla yazınız böylece birbirinden şahane t-shirt tasarlama işlemi yapabilirsiniz. Siteler bu iş için oldukça uygun maaşlar vermektedir.

Yani küçük bir sermaye ile de büyük bir ticarete atılabilirsiniz. İlerleyen zaman diliminde kendinize özel t-shirt tasarlama sitesi açabilirsiniz. Müşterilerinize de t-shirt tasarlama şansı sunabilirsiniz.

Udemy üzerinden ders yapın

Yalnızca öğretim görevlisi olan eğitimciler için değil aynı zamanda başka bir dalda uzmanlığı bulunan farklı mesleklerin de eğitimci olarak çalışabileceği Udemy, binlerce öğretmeni öğrenciler ile buluşturuyor. Dersler ise online bir şekilde yapılıyor.

Yani sitelere girerek buradan eğitim verebilirsiniz. Misal fotoğraf dalında yetenekliyseniz fotoğraf adına ders verebilirsiniz. Yazarlığınız iyiyse yazarlık üzerine dersler verebilirsiniz.

Vereceğiniz her ders başına para alabilir ve bu esnada mesleğe dair danışmanlık yapabilir, insanları yönlendirebilir ve deneyim kazanabilirsiniz.

Evinizde ütü yapın

Son dönemlerde oldukça popülerleşen ütüleme işlemleri birçok firma tarafından yapılmaktadır. Bu işi AVMlerde ve büyük mağazalarda görebiliyoruz.

Öyle ki birçok kadının iş dünyası içinde aktifleşmesi de ev işlerinin fazla zaman harcamalarına neden oluyor.

Bu kapsamda ütü yaptırmakta olan işletmeler, aynı kuru temizleme şirketlerinde olduğu gibi kadınların yardımına koşmakta. Sizde evinizde ütü yapabilir ve böylece ek gelir elde edebilirsiniz.

Ücretli bir şekilde müşterilerin kıyafetini ütüleyebileceğiniz gibi Instagram hesabınız üzerinden paylaşımda bulunabilir, müşteri yorumlarınızı gösterebilirsiniz. Kısa bir zaman sonrası ütü işinde tercih edilen bir isim haline gelebilirsiniz.

Bir satış firmasının temsilcisi olmak

Eğer bir kadınsanız ve kısa bir zaman içerisinde para kazanmanız gerikiyorsa; Avon, Oriflame, Farmasi gibi doğrudan satış işi ile uğraşmakta olan firmalarda temsilci olarak bulunabilirsiniz. Satacağınız her ürün başına iyi bir komisyon elde edebilirsiniz.

Yalnızca ülke içerisinde değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca bayan bu mesleği tercih etmektedir. Böylece cep harçlığı elde edebilirler.

Siz de kozmetik ürün satışı yapan firmaların satış temsilcisi olabilirsiniz. Böylelikle satış ile para kazanır ve kendi ihtiyaçlarınızı daha ucuza çıkartabilirsiniz.

Viatör.com sitesine giriş yapınız

Hızlı bir şekilde kolayca para kazandıracak olan online sitelerden birisi Viatör.com adresidir. Bu site aracılığı ile bulunduğunuz bölgeyi ziyaret edecek olan birçok turiste rehberlik edebilirsiniz. Böylece kayda değer bir para elde edebilirsiniz.

Yepyeni insanlarla tanışıp eğlenceli vakit geçirmekte sağlığınız üzerinde iyi etkiler bırakacaktır.

Yarı zamanlı bir iş bulun

Düzenli ve sigortalı olarak çalışmakta zorlanmaktaysanız. En azından sigortalı bir işe sahip olana kadar kendi maddiyatınızı toplamak adına yarı zamanlı bir işe giriş yapabilirsiniz.

Özellikle öğrenciyseniz, akşam saatlerinde garsonluk, satış elemanlığı gibi pozisyonlara giriş yapabilirsiniz. Böylece kendi paranızı kazanabilir, bu zor zamanlarda ailenize maddi ve manevi destekte bulunabilirsiniz.

Evde iplik temizleme işine girin

Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirde yaşamakta olan ev hanımları, aile bütçelerine katkı sağlamak için iplik temizleme işi yapmaktadır.

Bu işi düzenli yapmakta olan ve tam anlamıyla bir mesleğin üzerine düşermiş gibi düşen kişiler bir gün içerisinde 4 ila 5 saat çalışıp aylık 1 bin 500 Türk lirası ila 2 bin Türk lirası arasında ücret kazanabilmektedir.

Üstüne üstlük iplik temizlemesi gereken tekstil ürünleri evinize bırakılıp evinizden alınmaktadır. Eğer sizler de büyük illerde yaşamaktaysanız evlere ip temizleme işi veren firmalar ile anlaşma sağlayabilirsiniz.

Çevirmen olun

Farklı dillerde ki özellikle İngilizce ve Almanca gibi tanınmış dilleri iyi bildiğinizi düşünüyorsanız, çevirmenlik yaparak iyi paralar elde edebilirsiniz. Çevirmenlik işine başlamanın en kolay yolu ise Armut.com, Sadece On ve Bionluk gibi sitelere üye olarak kendi işinizin ilanını oluşturabilirsiniz. Böylece müşterilerinize ulaşabilirsiniz.

Upwork web sayfasına üyelik alın

Kolay ve hızlıca para kazanmak istiyorsanız bunun bir diğer popüler yöntemi Upwork sitesidir. Upwork sitesinde bulunan görevleri yerine getirerek para kazanabilirsiniz. Orta seviyede İngilizce ile bu görevleri yerine getirerek oldukça büyük paralar kazanabilirsiniz. Görevler ise genellikle video izlemek, bazı paylaşımlara yorum atmak gibi seçeneklerden oluşuyor. Siteye gitmek için TIKLAYIN!

Fiver sitesine girerek burada iş ilanı verin

Reklam ve pazarlama, sosyal medya uzmanı ya da çevirmenlik gibi bir takım sektörlerde faaliyet göstermekteyseniz Fiver sitesine üye olabilirsiniz. Kurum ve sektörlerin aktif olarak kullanmakta olduğu Fiver sitesi sizin uzmanlığınıza göre iş ilanı oluşturmaktadır. Burada mevcut olarak bulunmakta olan iş ilanlarına başvuruda bulunabilir ve her iş sonunda para kazanabilirsiniz.

Uber sitesine kayıt olun

Sadece ülkemizde hizmet vermeyen Uber dünya genelinde bir ulaşım ağı kurmuştur. Dünyanın her yerinden ilgilenin Uber sitesi ile bireyler, araçlarını kiralayabiliyor (kendileri sürerek).

Siteye üye olan bireyler, araca ve şoförlere ihtiyacı bulunan bireylerin şoförlüğünü gerçekleştirebiliyor. Yani onları bir yerlere ulaştırabiliyorsunuz.

Önek vermek gerekirse; İzmir’de yaşamaktasınız ve Ankara’ya yolculuk yapmanız gerekmekte. Aynı günde ve aynı saatte İzmir’den Ankara’ya gitmekte olun bireyleri belirli bir ücret karşılığında bulunduğunuz araca alabiliyorsunuz.

Böylece yolculuğunuz yalnız geçmemek ile birlikte yolda sohbet edecek arkadaşlarınız oluyor ve para da kazanabiliyorsunuz.

Bolca seyahat etmenizi gerektirmekte olan bir mesleğiniz bulunuyorsa veya seyahat etmeyi sevmekteyseniz; Uber sitesine üye olabilirsiniz.

Evinizdeki bir odayı kiraya verin

Evinizin içinde fazladan bir oda bulunuyorsa, yani bu odada sık sık zaman geçirmiyorsanız bu odayı kiraya vererek para elde edebilirsiniz. Ayrıca bunun için evinizin büyük olması da gerekmemekte.

Günümüz şartlarında çoğu öğrenci, kirası yüksek olan meblağlar ödemeden yalnız olan, yalnız olmaktan hoşlanmayan ve maddi durumları ev kiralamak için yeterli olmayan bireyler; ev kirasına çıkmak yerine oda kiralıyor.

Ayrıca oda kiralayan bireylerin kahvaltı, çamaşır ve benzeri hizmetlerini sunarak daha yüksek miktarlar içeren paralar kazanabilirsiniz.

Eğer evinizde bulunan bir oda kısa bir zaman içinde kiralanacak ise; AirBNM intenet sitesine üyelik alabilirsiniz.

Siteye üye olduğunuz taktirde oda kiralaması için açtığınız ilanlar insanlar ile buluşuyor ve size en uygun olan kiracıyı seçerek bu odayı kiraya verebiliyorsunuz.

Canlı yayın açın

Kısa bir zaman önce, şöhrete ulaşmak ve bu esnada para kazanmak için en etkili yöntemlerden bir tanesi canlı yayın açmak oldu. İzleyiciler ile buluşulan canlı yayın siteleriyle sizde para kazanabilirsiniz.

İzleyici sayılarınızı arttırarak hem bir fenomen haline gelir hem de dolar bazında para kazanımı sağlayabilirsiniz.

Canlı yayınlar açarak, kısa bir zamanda fenomen olabilmeniz gibi bu para genellikle dolar olarak işlem görecektir. Siteler ise genelde Bigo Live ve Twitch olabilmektedir.

Amazon sitesine üye olun ve buradan satış yapınız

Özellikle esnafları etkileyen bu süreç bazında bu dönemin en önde gelen e-ticaret sitesi Amazın.com adresine kayıt olunabilir ve buradan birçok müşteriye ulaşılabilir.

Ürün deponuzda fazla ürün yok ise sitenin üzerinde bulunan farklı firmalarla bir araya gelebilir, firmanın ürünlerini kendi e-mağazanızda satarak komisyon alabilirsiniz.

Üstte yer alan önerilere baktığınız ve vazgeçmediğiniz zaman, birde çaba gösterirseniz hızlı bir şekilde para kazanmanız mümkün olacaktır.

Kendinize inanarak ilerlemeniz gelecek dönemlerde de blog yazarlığı yapabilirsiniz. Kendinize ait bir e- ticaret sitesi oluşturabilir, CEO danışmanlığında bulunabilirsiniz. Satış ortaklığı yapabilirsiniz, Youtube üzerinden kanal oluşturabilir, grafik tasarımcılığı veya sosyal medya uzmanlığı eğitimlerine giriş yaparak kendinize bir kariyer yolu oluşturabilirsiniz.

Gerekirse acil durumlarda gerekirse uzun dönemlerde büyük paralar kazanma hayaliniz Amazon ile gerçekleştirebilirsiniz. Veya üstteki diğer yöntemlerle. Yapmanız gereken ise kendinize güvenmek, asla vazgeçmemek ve ilk adımı atabilmenizdir. Böylece başkalarının imrendiği bir hayata sahip olabilirsiniz.