Hisseli tapuya faizsiz kredi veren bankalar

Vatandaşların bankalardan üzerlerine kayıtlı mülk, ev ve arsayı ipotek ettirerek kredi çekebilmeleri mümkündür. Bu kapsamda kişi konut, ev ya da arsalardan birden fazlasına hissedar ise hisseli tapular üzerinden de kredi verilmektedir. Ziraat Bankası, Denizbank ve Vakıfbank hisseli tapu ile kredi imkanı sunmaktadır.

Hisseli tapu ile kredi almanın şartları nelerdir?

Hisseli tapunuz varsa, bankalar arasında değişiklik göstermekle beraber genel olarak 2 şart aranmaktadır. Bu şartlar:

-Hisseli tapu sahibi, diğer hissedarlardan birinin kefil olmayı kabul etmeleri gerekir.

-Diğer hissedarların muvafakati ile tek tapu olarak kaydedilerek dönüştürülmesidir. Bunun nedeni, tapularda belli oranlar belirtilmeden sadece pay sahipleri kayıtlı olduğu için işlem yapılamamasıdır.

Müşterek tapu tek tapuya nasıl çevrilir?

Müşterek tapu, ev, arsa ya da mülk üzerinde birden fazla hissedarı olan kişilerin hak sahibi olduğunu kanıtlayan belgedir. Paylı mülkiyet şartı taşımayan taşınmazlar için, kişilerin hangi bölümde hak sahibi olduğunu belirlenebilmesi için tapunun bölünmesi gerekir. Bunun için;

-İpotek ettirilecek taşınmaz iskanı alınmış ve ruhsatlı olmalıdır. Bunun kontrolü Belediyeler aracılığıyla yapılmaktadır.

-Harita ve kadastro mühendisleri ile ayırma işlemleri tamamlanmalıdır.

-Müstakil taşınmazlar için tüm hisse sahiplerinin onayının alınmış olması gerekir.

-Onay alındıktan sonra müstakile çevirme işlemi ilgili müdürlük aracılığıyla yapılır.

Ziraat Bankası hisseli tapuya kredi imkanı

Ziraat bankası ortak tapulara sahip olan kişilerin kredi için başvurabileceği bir bankadır. Bankanın kredi imkanından faydalanabilmek için belirli şartların sağlanıyor olması gerekir. Bu şartlar şöyle sıralanır:

-‘İpotekli Bireysel Finansman Kredisi’ adı verilen krediye başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, bankanın herhangi bir şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

-Kredi için vade üst limiti 36 ay olarak belirlenmiştir.

-Hissedarların muvafakati alınarak asıl borçlu, diğer hissedarlar kefil olarak kaydedilerek taşınmaz üzerine ipotek kaydı oluşturulur ya da haklar borçlu kişinin üzerine geçirilerek eşit paylara bölünür.

-İpotek edilecek taşınmazın değeri ekspertiz ile belirlenir.

-Konut ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar, iş yeri için değerinin yüzde 75’i ve imarlı tapular için ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanma imkanı sağlanır.

-Kredi ile müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası olanağı sağlanır.

-Banka gerekli gördüğü durumlarda ek teminat isteyebilir ve faiz oranlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ziraat Bankası İpotekli Bireysel İhtiyaç Kredisi için önek ödeme planı

Kredi Tutarı Vadesi Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı 100.000 TL 36 ay %1,75 3.986,57 TL 125.000 TL 36 ay %1,75 4.983,21 TL 150.000 TL 36 ay %1,75 5.979,85 TL

Vakıfbank hisseli tapu kredisi

Vakıfbank aracılığı ile ipotek karşılığı taksitli ihtiyaç kredisi kullanmak için kendinize ya da 3.bir kişiye ait taşınmazları teminat göstererek kredi kullanabilirsiniz. Kredi çekecek kişinin gelir düzeyi, risk durumu gibi şartlar banka tarafından dikkate alınmaktadır. Vakıfbank’tan ‘İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi’ kullanmak için belirlenen şartlar şunlardır:

-Ekspertiz raporunda belirlenen değerin yüzde 80’i kadar kredi kullanma sınırı vardır.

-Ekspertiz raporunun tamamlanmasının ardından Vakıfbank şubelerine raporun aslı ile birlikte T.C kimlik kartı, ikametgah belgesi, borçlu adına kayıtlı faturalardan birinin fotokopisi ve taşınmazın tapu fotokopisi ile bizzat başvuru yapılmalıdır.

-Kat mülkiyetli yani yasal olarak iskan sorununun olmadığı taşınmazlar ya da kat irtifaklı olarak bankaya sunulmalıdır.

Vakıfbank İpotek Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi önek ödeme planı:

Kredi Tutarı Vadesi Faiz Oranı Aylık Taksit Tutarı Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti 100.000 TL 36 ay %1,65 3.910,69 TL 250 TL 1.100 TL 125.000 TL 36 ay %1,65 4.888,37 TL 250 TL 1.100 TL 150.000 TL 36 ay %1,65 5.866,04 TL 250 TL 1.100 TL

Denizbank ortak tapuya ihtiyaç kredisi

‘Denizbank Ev Teminatlı Bireysel Finansman Desteği’ adı verilen kredi ile ortak taşınmazlara sahip olan vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Denizbank’tan ortak tapu ile kredi kullanabilmek için borçlunun 18 yaşından büyük olması, sabit bir gelire sahip olması, sicilinin olumlu olması gibi genel şartlar aranmaktadır. Bunun yanında banka tarafından belirlenen diğer şartlar şöyledir:

-Tek tapuya çevrilmiş arsanın değil, kat mülkiyetli olarak bankaya tapunun teminat için sunulması gerekir.

-Özel şartların sağlanmasıyla vatandaşlar taşınmazlarını ipotek ettirerek tüm Denizbank şubelerine T.C kimlik kartı, ikametgah belgesi, gelir belgesi ve diğer belgelerini ibraz ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

-Eksperler ile teminat gösterilen taşınmazın yaşı, metrekaresi gibi özellikler göz önüne alınarak düzenlenen ekspertiz raporuyla, piyasa değeri üzerinden yüzde 80 oranını aşmayacak kadar kredi imkanı sunulmaktadır.

-Kredi vadeleri 0-36 ay aralığındadır.

Denizbank Ev Teminatlı Bireysel Finansman Kredisi önek ödeme planı: