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Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 10-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 02:17
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
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Türkiye’de birçok firma hırdavat bayiliği vermektedir. Firma adı ve geçmişine göre fiyatlarında değişiklik görülen firmaların bazıları ülke çapında bilinirliliği ve güvenilirliği ile dikkat çekmektedir. Demir çelik sanayisinin oldukça geliştiği ülkemizde dikkat çeken bu firmalar şu şekildedir:

  • Kalyoncu Nalburiye
  • Özkomp Kompresör Makine Sanayi
  • Protürk Profil
  • BRK CNC Kesici Takımlar
  • Sempaş Yapı
  • Tulumsepeti

Kalyoncu Nalburiye bayiliği nasıl alınır?

1990 yılından beri hırdavat sektöründe bulunan firmanın bayiliğini almak isteyenler dijital ortamdan başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Firmanın resmi intenet sitesine giriş yapan kişiler, sayfada bulunan başvuru formunu doldurarak kolayca başvurularını firmaya iletebilmektedir. Ülke genelinde en çok bilinen firmalardan biri olan Kalyoncu Nalburiye, şu ürünleri satmaktadır:

  • Nalbur
  • Hırdavat
  • Tesisat malzemeleri
  • Mobilya aksesuarları
  • İnşaat malzemeleri

Özkomp Kompresör bayilik şartları nelerdir?

Özkomp Kompresör bayiliklerini alacak kişilerde şu şartları aramaktadır:

  • Alacak kişilerin elemanlarının makine tecrübeleri olmalıdır.
  • Bu alanda hali hazırda çalışan bir işletme olmalıdır.
  • Firma tarafından belirlenen kriterleri eksiksiz yerine getirmek gerekmektedir.

Özkomp girişimcilerde hangi özellikleri arar?

Özkomp Kompresör, kendisine bayilik için başvuran kişilerin özgüvenli olmasını istemektedir. Bayilik alacak şirketin satış potansiyelinin olmasına önem veren Özkomp, istikrarlı bir işletme kariyeri olan işletmelere bayilik vermektedir. Ayrıca Özkomp bayiliği alacak kişilerin yenilikçi, ürün bilgisi fazla ve piyasaya kolay uyum sağlama becerisi olmalıdır.

Protürk Profil bayilik kriteleri nelerdir?

Protürk Profil firması dekorasyona dair hizmet veren bir firmadır. İsmi çokça bilinen firmanın bayiliğini almak isteyen kişilerin detaylı bilgi almaları için şirket ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Dijital ortamda firmaya başvuru kabul edilmemektedir.

BRK CNC Kesici Takımlar bayilik şartları nelerdir?

2005 yılından bu yana hizmet veren firmanın bayiliğini almak isteyen kişiler için intenette detaylı bilgi bulunmamaktadır. Henüz 3 bayisi bulunan firmanın bayiliğini almak isteyen kişilerin firma ile iletişime geçerek birebir olarak görüşmesinde fayda vardır.

Sempaş Yapı bayilik destekleri nelerdir?

5.000 TL ile 10.000 TL arasında sermaye isteyen Sempaş Yapı, bayilik alacak kişilere bölge koruması, pazarlama ve eğitim desteği vermektedir. Bu sayede konu hakkında bilgilenen kişiler bayilik aldıklarında sorun yaşamamaktadır.

Tulumsepeti bayiliğinin şartları nelerdir?

Tulumsepeti’nin bayilik vereceği kişilerden istediği tek şey firmayı olabildiğince tanıtmalarıdır. Tek kullanımlık ürünler ile birlikte birçok ürün üreten firma başvurulması halinde bayilik vermektedir. Firmanın ürettiği ürünler şu şekildedir:

  • Tek kullanımlık tulumlar
  • Kimyasal tulumlar
  • Tek kullanımlık sedye örtüleri
  • Mama önlükleri
  • Otel terlikleri
  • Bone
  • Galoş
  • Çizme galoş

 

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 02:17
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