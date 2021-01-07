İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar

Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? Evin tamamına konut kredisi veren bankalar haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:41
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
Takip Et:

Konut satın alma planı yapan vatandaşların en fazla tercih ettiği kampanyalardan olan konut kredileri belirli bir tutara kadar veriliyor. Farklı bir deyişle ev bedelinin yüzde 80, 75 veya 50’sine kadar konut kredisi veriliyor. Kalan bölüm ise peşinat olarak verilmektedir.

Peşinatsız ev satın alınır mı?

Ev satın alabilmek için peşinatı olmayan bireyler gerekli şartları taşımaları halinde konut kredisi alabiliyor. Bu türden kredi çekilebilmesi için şartların sağlanması önemlidir. Genellikle bankalara konut kredisi başvurusu yapıldığında en çok kullanılabilecek kredi tutarı yüzde 80 olarak tespit edilmiştir. Bu süreçte 100 bin TL’lik konutlarda bu oranlardan bankanın vereceği en çok tutar 80 bin TL’dir. Kalan 20 bin TL’lik bölüm ise peşinat olarak bilinmektedir.

Bu süreçte özellikle de nakit parası olmayanlar için bazı problemler yaşanabiliyor. Bu süreçte bazı yöntemler deneniyor. Bu yöntemlerden ilki satıcıyla anlaşıp ekspertiz değerinin yüksek gösterilmesidir. 100 bin TL’lik bir konut için ev satış bedelini 120 bin TL olarak göstererek evin yüzde 80’ine konut kredisi aldığınızda aslında mevcut evinizin tamamına kredi çekmiş olabilirsiniz.

Peşinatsız kredi veren bankalar hangileridir?

Peşinatsız konut kredisi finanse eden bankalar konutun tamamına finansman sağlayabilmektedir. Bu süreçte bankaya başvuruda bulunmadan önce Emlak Konut GYO’nun sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlanabilirsiniz. Yapılan projelere katılım gösterecek Emlak GYO kredi için değil, yeni ev projelerine dahil olarak ev satın alabilmek amacıyla kullanılıyor.

QNB Finansbank Peşinatsız Kredi; peşinatı olmayan bireylere ev sahibi olma olanağı sağlamaktadır. 180 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla bankaya başvuruda bulunduğunuzda kredi notunuz hakkında inceleme başlatılacaktır. Başvuru sahibinin çekmeye uygun olması durumunda banka en geç iki iş gücü içerisinde eksper görevlendirir ve satın alınacak konutun değerini tespit eder.

HSBC ise ek teminat gösterilmesi halinde 120 aya varan vadelerde peşinatsız konut kredisi kullandırmaktadır. Böylelikle peşinat olmadan konut sahibi olabilirsiniz.

TEB, 10 yıla varan vadelerle peşinatsız konut kredisi sunmaktadır. Ev değeri kadar konut kredisi çekebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
Cansız ve yıpranmış saçlar için evde bakım maske ve tarifleri
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Hangi hastalar malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?
Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Evvabin ne zaman ne zaman kılınır, vakti tam olarak ne zamandır? Evvabin namazı kaç rekkatır, nasıl kılınır?
Elektrikli ızgara nasıl temizlenir? Temizlikte nelere dikkat edilmeli
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir? 2021
SGK şifre başvuruları nasıl yapılır? 2021
Fizyoterapist maaşları ne kadardır? 2021 Güncel Fizyoterapist maaşları
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Ehliyet nasıl alınır? 2021 yeni ehliyet işlemleri
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.