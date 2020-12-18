Heyecanla beklenilen Graph Protocol Binance ve Coinbase listesi duyuruldu!

Kriptokoin: Kripto para birimi dünyasında, borsaların listelenmesi koinler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Borsaların, son derece basit bir şekilde yatırımcılara teslim etmek için koinlerin listelemeleri özellikle önemlidir.

Öte yandan, koinlerin gerisinde bulunan projelerin daha da ileri adım atabilmesi için yine listelemelerin değerli olduğu açıktır.

Binance Popüler Altcoin’i Listeliyor

Binance'in bugün yaptığı açıklamada,(GRT) adlı bir altcoin'in listeleneceği duyuruldu.

Duyuruda, GRT / BTC, GRT / ETH ve GRT / USDT işlem çiftlerinin halka açık ticareti 2020/12/17 saat 20: 30'a kadar (UTC) ticaret mevcut olacak. Kullanıcılar artık GRT yatırımına başlayabilir.

Coinbase'deki popüler altcoinleri listelediğini açıkladı. Listelemeden sonra çok sayıda ilgili altcoin oluşturulmuştur.

The Graph (GRT) Nedir?

Graph, geliştiricilerin blockchain verilerine verimli bir şekilde erişmesine olanak tanıyan, merkezi olmayan uygulamalar için bir indeksleme protokolü olmaktadır.

Geliştiriciler, blok zinciri verilerinin nasıl alınacağını, dizine ekleneceği ve sunulacağını tanımlayan alt grafiklerin oluşturulmasını doğrulayabilmektedir.