İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
2019 - 2020 sezonu FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu!
Son Dakika
2019 - 2020 sezonu FIFA...
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli vatandaşlar için on binlerce sosyal konut inşa ediliyor!
Bakan müjdeyi verdi! Dar gelirli...
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 75 milyonu aştı
Son Dakika
Pandemi kabusu sürüyor! Dünya genelinde...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...

Heyecanla beklenilen Graph Protocol Binance ve Coinbase listesi duyuruldu!

Yatırımcıların merakla beklediği Graph Protocol Binance ve Coinbase listeleri açıklığa kavuştu. Duyuru kapsamında işlemlerin ne zaman başlayacağı ve listelemelerin ne olduğu merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 00:23
Heyecanla beklenilen Graph Protocol Binance ve Coinbase listesi duyuruldu!
Takip Et:

Kriptokoin: Kripto para birimi dünyasında, borsaların listelenmesi koinler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Borsaların, son derece basit bir şekilde yatırımcılara teslim etmek için koinlerin listelemeleri özellikle önemlidir.

Öte yandan, koinlerin gerisinde bulunan projelerin daha da ileri adım atabilmesi için yine listelemelerin değerli olduğu açıktır.

Binance Popüler Altcoin’i Listeliyor

Binance'in bugün yaptığı açıklamada, The Graph (GRT) adlı bir altcoin'in listeleneceği duyuruldu.

Duyuruda, GRT / BTC, GRT / ETH ve GRT / USDT işlem çiftlerinin halka açık ticareti 2020/12/17 saat 20: 30'a kadar (UTC) ticaret mevcut olacak. Kullanıcılar artık GRT yatırımına başlayabilir.

Coinbase'deki popüler altcoinleri listelediğini açıkladı. Listelemeden sonra çok sayıda ilgili altcoin oluşturulmuştur.

The Graph (GRT) Nedir?

Graph, geliştiricilerin blockchain verilerine verimli bir şekilde erişmesine olanak tanıyan, merkezi olmayan uygulamalar için bir indeksleme protokolü olmaktadır.

Geliştiriciler, blok zinciri verilerinin nasıl alınacağını, dizine ekleneceği ve sunulacağını tanımlayan alt grafiklerin oluşturulmasını doğrulayabilmektedir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BinanceKoinThe Graph
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!
Fiat Türkiye'nin en ucuz aracını satışa sundu!
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
TCMB Ekim 2020 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı! Artış yüzde 2,2 oldu
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
İzmir’de depremden etkilenen esnaflar için faizsiz ve ilk bir yıl geri ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek
Konut hesabı ile 5 yıl para biriktiren ilk evini aldığında 31 bin 149 lira hibe desteği alabilecek

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 18 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
O Ses Türkiye bu sene yok mu? TV8 O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Juri'den açıklama geldi!
Altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Aralık 2020 Cuma ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Aralık 2020 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Aralık 2020 Cuma
MEB AKS ne zaman yapılacak? MEB adaylık kaldırma sınav tarihi açıklandı!
Evde ekmek en kolay nasıl pişirilir? Evde ekmek kaç derecede hangi unla pişirilir? Evde nefis doğal ekmek tarifi
Maaş bordrosuz ve gelir belgesiz kredi veren bankalar
Baba Vanga 2020 kehanetlerine göre dünyayı neler bekliyor?
10 Kasım hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Emeklilikte yaşa takılanlara müjde! Emeklilikte yeni sistem geliyor
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Aralık 2020 Cuma
Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Öğrenim kredisi borcu yapılandırma başvuruları başladı
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.