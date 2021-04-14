Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!

Çocuk parası,

Doğum (rapor) yardımı,

Süt ile emzirme parası,

Yarım gün çalışma desteği,

Kreş yardımı gibi katkılar sağlıyor.

Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması sonucunda aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla annelere;

Yapılan bu ödemeler her sene artıyor. Bu desteklerin içinde yer alan çocuk parası, doğum yapmış olan bütün annelere veriliyor. Birinci çocukta 300, ikinci çocukta 400 ve üçüncü çocukta 600 TL ödeme yapılıyor. İkiz ya da üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına 150 TL veriliyor.

Her doğumda 8.904 TL

Doğum (rapor) parası, maaşa göre farklılık göstermekte ve 112 gün üzerinden hesaplanmakta. En düşük tutar 1 Ocak itibari ile 8.904 TL’ye çıktı. Brüt maaşı 7.000 TL olan bir anne 17.422 TL alacak. Para, annenin adına açılmış olan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatırılıp yatırılmadı, doğum izni biter bitmez e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.

Brüt Maaş Doğum Parası ilk çocuk yardımı Süt parası Toplam 3.577 8904 300 232 9,436 3.800 9458 300 232 9.990 3900 9707 300 232 10.239 4.000 9956 300 232 10.488 4.100 10.204 300 232 10.736 4.200 10.453 300 232 10.985 4.300 10.702 300 232 11.234 4.400 10.951 300 232 11.483 4.500 11.200 300 232 11.732 4,600 11.449 300 232 11.981 4.700 11.698 300 232 12.230 4.800 11.947 300 232 12.479 4.900 12.196 300 232 12.728 5000 12.444 300 232 12.976 5.500 13.689 300 232 14.221 6.000 14.933 300 232 15.465 6.500 16.178 300 232 16.710 7.000 17.422 300 232 17.954 7.500 18.667 300 232 19.199 8.000 19.911 300 232 20.443 8.500 22.400 300 232 22.932 9.000 22.400 300 232 22.932 10.000 24.889 300 232 25.421 13.000 32.356 300 232 32.888 15.000 37.333 300 232 37.865 17.000 42.311 300 232 42.843 19.185 47.749 300 232 48.281 26.831 66.779 300 232 67.311

- Yukarıda yazılı rapor (doğum) parası 112 gün olarak hesaplanmıştır. 300 TL’lik doğum parası birinci çocukta geçerli.

Doğum yapan annelere 232 TL

Doğum yapan annelere ayrıca bir kerelik bu sene için 232 TL emzirme ödeneği (süt parası) verilmekte.

Bu yardım için başvurular, SGK İl Müdürlüğü sosyal güvenlik merkezine yapılmakta. Beş sene zaman aşımı süresi bulunuyor. Bağkur kaydı olan anneler de bu destekten yararlanabiliyor. T.C yasaları ve iş etiği doğrultusunda hamile olan anne adayları öncesinde sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olacak şekilde toplam 12 hafta doğum izni yapma hakkına sahip oluyorlar.

Yasaya göre; kadın işçilerin doğum öncesinde sekiz ve doğum sonrasında sekiz hafta olacak şekilde toplamda on altı haftalık izin hakları bulunuyor. Hamile kadınlar için sekiz hafta aslında izinden çok bir kural. Ancak, kendini iyi hisseden ve çalış isteği olan anne adayları için doktor tarafından verilen raporla 37. haftaya dek anne adayı çalışma hakkı elde ediyor. İkiz ya da üçüz gibi bebeği olacak ve bu resmi olarak kanıtlanmış olan anne adayları için de bu süre iki hafta daha uzatılabiliyor. En az 2 çocuk bekleyen anne adayları hamilelik sürecindeki doğum iznini iki hafta daha uzatıp toplam 10 hafta hamile iken 8 hafta da doğum sonrası izin yapabiliyorlar.

Doğum yardım parası, 15 Mayısıs 2015 tarihi ve sonrasında gerçekleşmiş olan canlı doğumlar için geçerlidir. Bu tarih öncesinde doğmuş olan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor. Fakat, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde yani yeni doğmuş çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayısıs 2015 tarihi öncesinde doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

En düşük 8.904 TL

Bu sene verilecek ödeneklerin en düşüğü 8.904 TL olacak. Anne doğum izninde geçen süre için de devlet para veriyor. Doğum parası 112 gün yani 16 hafta üzerinden hesaplanmakta. Minimum doğum parası 8.904 TL.

Doğum parası alma şartları

Doğum öncesindeki bir sene içinde minimum 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmak,

Doğum izninin başlamasından önce işten ayrılmış olan anne adayları bu yardımdan yararlanamıyor. Anne adayının sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor,

Rapor boyunca yani 112 gün içerisinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Anne adayı, doktor tarafından verilecek raporu işyerine teslim etmekle mükellef olarak diğer işlemler işyeri tarafından yapılmaktadır.

Yeni doğmuş çocuk yardımına başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçede de kaymakamlıklara yapılmakta. T.C kimlik numarası ile aile.gov.tr adresinden de başvuru yapılabiliyor.

Babalar kaç gün doğum izni kullanıyor?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu dahilinde eşi doğum yapan erkeğin 10 gün babalık izni yapma hakkı var. Bu izin babaya eşinin doğumundan sonra veriliyor. Özel sektörde çalışmakta babaya verilen izin de 4857 sayılı İş Kanunu dahilinde belirtiliyor. Bu kanun kapsamında, özel sektörde çalışmakta olan baba eşinin doğum yapması ile beş gün ücretli izne ayrılma hakkına sahip. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan babaların izni de iki gün oluyor. Taşeron işçiler de beş gün izne sahip.

Kadınlarda doğum izni şartları

Anne adaylarının doğum iznine ayrılmaları için gebeliklerinin en az 32. haftasında olmaları gerekiyor. Anne adayları 32. hafta itibari ile doğum izni yapabiliyorlar.

İsteyenlere yarım gün çalışma hakkı

SSK’lı çalışırken doğum yapmış olanlara, annelik izninden sonra;

İlk doğumda iki ay,

İkinci doğumda dört ay,

Sonraki doğumlarda da altı ay süre ile yarım gün çalışıp tam maaş alma imkanı veriliyor.

Engelli çocuğu olan annelere de bu süre on iki ay olarak uygulanmakta,

Çoğul gebeliklerde otuzar gün ekleniyor.

İş görmezlik ödeneği

İş görmezlik yardımından yararlanmak için annenin minimum 90 gün sigorta primi olmak zorunda. Desteğin miktarı annenin 90 günlük almış olduğu brüt ücret üstünden hesaplanıyor. İş görmezlik ödeneği dahilinde anneye sekiz hafta, doğumdan sonra da sekiz hafta toplamda on altı hafta izin veriliyor. Aynı zamanda asgari ücrete bağlı olan annelere 4.424 TL ödeme yapılmakta.

Bakıcı parası

1500 TL olan bakıcı parasından yararlanmak için; İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara’da yaşıyor olmak gerekiyor. 0 ve 24 aylık çocuğu olanlar bu yardım için başvuru yapabilirler.