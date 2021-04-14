Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!

- Çocuk parası,
- Doğum (rapor) yardımı,
- Süt ile emzirme parası,
- Yarım gün çalışma desteği,
- Kreş yardımı gibi katkılar sağlıyor.
Yapılan bu ödemeler her sene artıyor. Bu desteklerin içinde yer alan çocuk parası, doğum yapmış olan bütün annelere veriliyor. Birinci çocukta 300, ikinci çocukta 400 ve üçüncü çocukta 600 TL ödeme yapılıyor. İkiz ya da üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına 150 TL veriliyor.
Her doğumda 8.904 TL
Doğum (rapor) parası, maaşa göre farklılık göstermekte ve 112 gün üzerinden hesaplanmakta. En düşük tutar 1 Ocak itibari ile 8.904 TL’ye çıktı. Brüt maaşı 7.000 TL olan bir anne 17.422 TL alacak. Para, annenin adına açılmış olan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatırılıp yatırılmadı, doğum izni biter bitmez e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
|Brüt Maaş
|Doğum Parası
|ilk çocuk yardımı
|Süt parası
|Toplam
|3.577
|8904
|300
|232
|9,436
|3.800
|9458
|300
|232
|9.990
|3900
|9707
|300
|232
|10.239
|4.000
|9956
|300
|232
|10.488
|4.100
|10.204
|300
|232
|10.736
|4.200
|10.453
|300
|232
|10.985
|4.300
|10.702
|300
|232
|11.234
|4.400
|10.951
|300
|232
|11.483
|4.500
|11.200
|300
|232
|11.732
|4,600
|11.449
|300
|232
|11.981
|4.700
|11.698
|300
|232
|12.230
|4.800
|11.947
|300
|232
|12.479
|4.900
|12.196
|300
|232
|12.728
|5000
|12.444
|300
|232
|12.976
|5.500
|13.689
|300
|232
|14.221
|6.000
|14.933
|300
|232
|15.465
|6.500
|16.178
|300
|232
|16.710
|7.000
|17.422
|300
|232
|17.954
|7.500
|18.667
|300
|232
|19.199
|8.000
|19.911
|300
|232
|20.443
|8.500
|22.400
|300
|232
|22.932
|9.000
|22.400
|300
|232
|22.932
|10.000
|24.889
|300
|232
|25.421
|13.000
|32.356
|300
|232
|32.888
|15.000
|37.333
|300
|232
|37.865
|17.000
|42.311
|300
|232
|42.843
|19.185
|47.749
|300
|232
|48.281
|26.831
|66.779
|300
|232
|67.311
Doğum yapan annelere 232 TL
Doğum yapan annelere ayrıca bir kerelik bu sene için 232 TL emzirme ödeneği (süt parası) verilmekte.
Bu yardım için başvurular, SGK İl Müdürlüğü sosyal güvenlik merkezine yapılmakta. Beş sene zaman aşımı süresi bulunuyor. Bağkur kaydı olan anneler de bu destekten yararlanabiliyor. T.C yasaları ve iş etiği doğrultusunda hamile olan anne adayları öncesinde sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olacak şekilde toplam 12 hafta doğum izni yapma hakkına sahip oluyorlar.
Yasaya göre; kadın işçilerin doğum öncesinde sekiz ve doğum sonrasında sekiz hafta olacak şekilde toplamda on altı haftalık izin hakları bulunuyor. Hamile kadınlar için sekiz hafta aslında izinden çok bir kural. Ancak, kendini iyi hisseden ve çalış isteği olan anne adayları için doktor tarafından verilen raporla 37. haftaya dek anne adayı çalışma hakkı elde ediyor. İkiz ya da üçüz gibi bebeği olacak ve bu resmi olarak kanıtlanmış olan anne adayları için de bu süre iki hafta daha uzatılabiliyor. En az 2 çocuk bekleyen anne adayları hamilelik sürecindeki doğum iznini iki hafta daha uzatıp toplam 10 hafta hamile iken 8 hafta da doğum sonrası izin yapabiliyorlar.
Doğum yardım parası, 15 Mayısıs 2015 tarihi ve sonrasında gerçekleşmiş olan canlı doğumlar için geçerlidir. Bu tarih öncesinde doğmuş olan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor. Fakat, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde yani yeni doğmuş çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayısıs 2015 tarihi öncesinde doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.
En düşük 8.904 TL
Bu sene verilecek ödeneklerin en düşüğü 8.904 TL olacak. Anne doğum izninde geçen süre için de devlet para veriyor. Doğum parası 112 gün yani 16 hafta üzerinden hesaplanmakta. Minimum doğum parası 8.904 TL.
Doğum parası alma şartları
- Doğum öncesindeki bir sene içinde minimum 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmak,
- Doğum izninin başlamasından önce işten ayrılmış olan anne adayları bu yardımdan yararlanamıyor. Anne adayının sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor,
- Rapor boyunca yani 112 gün içerisinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.
Anne adayı, doktor tarafından verilecek raporu işyerine teslim etmekle mükellef olarak diğer işlemler işyeri tarafından yapılmaktadır.
Yeni doğmuş çocuk yardımına başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçede de kaymakamlıklara yapılmakta. T.C kimlik numarası ile aile.gov.tr adresinden de başvuru yapılabiliyor.
Babalar kaç gün doğum izni kullanıyor?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu dahilinde eşi doğum yapan erkeğin 10 gün babalık izni yapma hakkı var. Bu izin babaya eşinin doğumundan sonra veriliyor. Özel sektörde çalışmakta babaya verilen izin de 4857 sayılı İş Kanunu dahilinde belirtiliyor. Bu kanun kapsamında, özel sektörde çalışmakta olan baba eşinin doğum yapması ile beş gün ücretli izne ayrılma hakkına sahip. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan babaların izni de iki gün oluyor. Taşeron işçiler de beş gün izne sahip.
Kadınlarda doğum izni şartları
Anne adaylarının doğum iznine ayrılmaları için gebeliklerinin en az 32. haftasında olmaları gerekiyor. Anne adayları 32. hafta itibari ile doğum izni yapabiliyorlar.
İsteyenlere yarım gün çalışma hakkı
SSK’lı çalışırken doğum yapmış olanlara, annelik izninden sonra;
- İlk doğumda iki ay,
- İkinci doğumda dört ay,
- Sonraki doğumlarda da altı ay süre ile yarım gün çalışıp tam maaş alma imkanı veriliyor.
- Engelli çocuğu olan annelere de bu süre on iki ay olarak uygulanmakta,
- Çoğul gebeliklerde otuzar gün ekleniyor.
İş görmezlik ödeneği
İş görmezlik yardımından yararlanmak için annenin minimum 90 gün sigorta primi olmak zorunda. Desteğin miktarı annenin 90 günlük almış olduğu brüt ücret üstünden hesaplanıyor. İş görmezlik ödeneği dahilinde anneye sekiz hafta, doğumdan sonra da sekiz hafta toplamda on altı hafta izin veriliyor. Aynı zamanda asgari ücrete bağlı olan annelere 4.424 TL ödeme yapılmakta.
Bakıcı parası
1500 TL olan bakıcı parasından yararlanmak için; İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara’da yaşıyor olmak gerekiyor. 0 ve 24 aylık çocuğu olanlar bu yardım için başvuru yapabilirler.