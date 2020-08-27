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Her aileye 500 TL ile 900 TL arasında maddi yardım ödemesi

Tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren yeni bir açıklama daha yapıldı. Açıklamaya göre her aileye 500 TL ile 900 TL arasında maddi yardım ödemesi yapılacak! Yardımın alınabilmesi için bazı başvuru koşullarının sağlanması gerekiyor…

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
Her aileye 500 TL ile 900 TL arasında maddi yardım ödemesi
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Tüm vatandaşların yüzünün gülmesine neden olacak olan açıklama yapıldı. Okula giden çocukları olanlar için sevindirici haber sonunda geldi. Ülkemizde genellikle engelli bireyleri kapsayan sosyal yardımlar arasına yeni bir yardım daha eklendi. Tüm ülke çapında okumayan çocuğun kalmaması için ailelere 500 ile 900 TL arasında yardım verileceği ifade edildi.

Başvuru Yapılmalı

Sosyal devlet yapısının bir getirisi olarak çeşitli destekler düzenli olarak vatandaşlar ile buluşturulmaktadır. Yapılan açıklamalara göre yeni bir destek olarak eğitim yardımı yapılacaktır. Maddi konuda sıkıntı çeken vatandaşlar bu yardıma başvurarak 500 lira ile 900 lira arasında destek alabilecekler.

Anaokulu için de Yardım Yapılıyor


Yapılacak olan yardım kapsamında anaokulları da yer alıyor. Anaokuluna gidecek olan çocuklar için 500 lira, ilkokul için 750 lira, ortaöğretim için 800 lira ve yükseköğretim için ise 900 lira yardım veriliyor.

Başvuru Ekranı

Başvuruların gerçekleştirilebileceği basit ekran kullanıma açılmış durumda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri bünyesinde bulunan bazı belgelerin kaymakamlıklara teslim edilmesi sonucunda her ay düzenli olarak ödemeler gerçekleştirilecektir. İntenet üzerinden başvurunun yanı sıra kaymakamlık üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Çocuğu Olmayanlara 600 TL Yardım

Yalnızca çocuklarının eğitimi için desteğe ihtiyacı olanlara değil aynı zamanda maddi desteğe ihtiyacı olanlar içinde yardım verilecek. Yoksulluk maaşı, kira desteği, yakacak ya da maddi destek olacak şekilde farklı başlıklar altında destekler verilmeye devam etmektedir. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan aileler için 600 TL ile 821 TL arasında destekler verileceği ifade edilenler arasında yer alıyor. Kaymakamlıklar üzerinden alınacak olan başvurular sonucunda verilecek olan destekler ve öğrenim için hak elde etmiş öğrenciler adına 12.000 dar gelirli hane için 30 TL destek verilecek.



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:32
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