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Henüz yapımı tamamlanmamış evlerde konut kredisi kullanılabilir mi?

Konut kredisi ile birlikte kolaylıkla ev sahibi olunabilirken, yapımı tamamlanmamış olan evlerde konut kredisinin kullanılıp kullanılamayacağı merak konusu. Konut kredisinin detaylarını sizler için araştırıp haberimizde paylaşıyoruz.

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:27
Henüz yapımı tamamlanmamış evlerde konut kredisi kullanılabilir mi?
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Banka ipoteği ile ev sahibi olmak isteyenler, uzun vadeli ödemeler ile ev sahibi olabilirler. Evimin konut inşaat kredisi için kullanılıp kullanılamayacağını araştıran vatandaşlar için inşaatları %70 ve %80 oranında tamamlanmış olan binalar için bankaların kredi verip vermediğini araştırdık. İnşaat halindeki bir evin ödemesini yapmakta güçlük çeken ve kredi düşünenler için konut kredisi şartlarını ve bankanın inşaat halindeki ev için belirlediği faiz oranlarını ve geçerlilik sürelerini sizlerle paylaşıyoruz. 

 

Arsaya ev yapmak

Arsalarına ev yapmak isteyen vatandaşların kredi kullanımlarında kullanılan %80’i veya %70’i bitmiş terimlerinin ne anlama geldiği merak konusu. Kredi kullanımları hususunda önemli konulardan birisi de yapılmakta olan evin belirli bir kısmının tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Belirli bir kısmı tamamlanan daireler adına kredi alınabilmektedir. Dairenin ipoteğini göstererek kredi almak mümkündür. Genel olarak bu tamamlanma oranları %70-80 olarak belirlenmektedir.

 

İnşaat halinde olan daire adına konut kredisi kullanılabilir mi?

Evet, inşaat halindeki bir ev için konut kredisi kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde kredi verilebilmesi için tamamlanmamış binaların %80 oranında tamamlanmış olması gerekir. Yapmakta olduğunuz ev için binanın %80 tamamlanmış olması şartını sağlıyorsanız ipotekten rahatlıkla yararlanabilirsiniz. İnşaatın tamamlanma oranı banka tarafından yapılan değerlendirmeye göre belirlenir. Bankalar genellikle irtifak hakkı olan binalara kredi verdiği için ekspertiz raporuna göre binaların ortalama %80'i tamamlanmış, binalarınızın %80'i tamamlanmışsa kredi alabilirsiniz.

 

İnşaat halinde olan daire adına konut kredisi alma şartları nelerdir?

İnşaat halinde bulunan bir binaya konut kredisi alabilmek adına o binanın inşaatının henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir. İnşaatlarını tamamlamayı amaçlayan kişiler finansman ihtiyaçlarını bankalardan karşılayabilmektedir. Tamamlama kredisi kullanmayı amaçlayanların kredi kullanımlarında dikkat etmesi gereken çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu çeşitli unsurları tamamlayan kişiler inşaat tamamlama kredilerini kullanabilmektedir.

 

İnşat halinde yarım kalan ev adına bankaların göz önünde bulundurduğu noktalar nelerdir?

İnşaatın yalnızca temelden ibaret olup olmadığı,

Temel ya da tuğlaların örülüp örülmediği,

İnce ve kaba sıvaların yapılıp yapılmadığı,

Kapı ve pencerelerin tamamlanmış olup olmadığı gibi konular konut kredisi için başvurulacak olan banka için oldukça önemlidir.

Evin temel ve tuğlaların bitmiş olması,

Konutun ruhsatının olması,

İnşaatın projeye uygun olması,

Dairenin kat irtifakına geçmiş olması, kişinin inşaatı tamamlanmamış evi için konut kredisini çekemeden önce kredi çekilecek olan konut için aranan şartlardır.

 

İnşaat tamamlama kredisi hangi bankalar tarafından sağlanmaktadır?

İnşaat tamamlama kredisi vermekte olan bankaları araştırarak sizlerle paylaşıyoruz. İnşaat tamamlama kredisi vermekte olan bankalar kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları olarak belirlenmiştir. %70 oranında tamamlanmış olan binalara verilen inşaat tamamlama kredileri Ziraat Bankası ve Halk Bankası’ndan alınabilmektedir. 2021 yılında inşaat tamamlama kredisi vermekte olan bankalar şu şekildedir:

Ziraat Bankası İnşaat tamamlama kredisi,

Halkbank Konut tamamlama kredisi,

Şekerbank Konut tamamlama kredisi,

Akbank Konur kredisi,

İş Bankası Ev kredisi,

Albaraka Bina tamamlama kredisi,

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut tamamlama finansmanı.

 

Bankalar konutun yüzde kaçına kredi vermektedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan kararlar gereğince konutun ekspertiz değerinin en fazla %80’ine kadar konut kredisi verilmektedir. Çeşitli bankalarda bu oran değişebilmektedir ve %75’e kadar inebilmektedir. Bu yüzdelik dilimin geri kalan kısmı ise bankaya peşinat olarak verilmelidir. 

 

Ziraat Bankası inşaat kredisi

Ziraat Bankası’ndan inşaat kredisi almak isteyen kişiler için değerleri sizlerle paylaşıyoruz. Ziraat Bankası tarafından 120 aya kadar vade seçenekleri sunulmaktadır. İnşaat halinde bulunan konutun en az %70’inin tamamlanmış olması gerekmektedir. İnşaat kredisi kullanımında istenilen belgeler ise şu şekildedir:

Başvuru formu,

T.C kimlik kartı,

Çalışma durumunu gösterir gelir belgesi,

Serbest meslek çalışanları için bağlı olunan meslek kuruluşlarından alınan üyelik belge fotokopisi,

Ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Konutun % 70’nin tamamlandığını ve krediye uygun olabileceğinin gösteren belge inşaat kredisi kullanımında istenmektedir.

 

Halkbank Konut Tamamlama Kredisi

Henüz tamamlanmamış evler adına verilen konut kredileri Halkbank tarafından sağlanmaktadır. Halkbank konut tamamlama kredisi almak adına belirtilen şartlar ise şu şekildedir:

Krediye konu olan konutun inşaatının %70’nin tamamlanmış olması zorunludur.

Kredinin limiti ise, konutun tamamlandığı seviye değeri ile %100 tamamlanma durumu için öngörülen diğer arasındaki fark kosgebkredisi.com olmaktadır.

Konut tamamlama kredisinin vade sayısı 120 aydır. Faiz oranı ise %1,39 ve %1,48 faiz ile kullandırılmaktadır.

 

Konut Kredisi onaylanmasının ardından kaç gün geçerlidir?

Bankalar kredilerin iptali için 14 gün süre vermektedir. Kredi kullanım işlemleri ardından 14 gün içerisinde iptal edilebilmektedir. Fikri değişen vatandaşlar iptal haklarından yararlanabilmektedir.


Son Güncelleme: 25.12.2021 12:27
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