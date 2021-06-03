Haziran 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Haziran 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu

Son olarak 1 Ocak 2020 tarihinde asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu tarihten itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl için hazırlıklarına başladı. Çalışmalar içinde bulunan komisyon, asgari ücret, geçim indirimi gibi birçok konuyu araştırıyor.
2021 yılı asgari ücret net ve brüt kaç TL?
2021 yılı itibariyle asgari ücretle çalışan kişilerin alacağı aylık maaş 2.324,70 TL olarak açıklanmıştı. Kişiye net kazanç olarak sağlanan bu tutarın brütü ise 2.943 TL olarak duyuruldu.
2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL? AGİ 2021 ne kadar oldu? 2021 AGİ tablosu
Çalışan kişilerin evlilik durumları ve çocuk sayılarına göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndirimi, kişinin ücretinden kesilen vergi tutarının bu hususlara göre tekrar kişiye ödenmesi olarak açıklanmıştır. Buna göre çocuk sayısı, eşinin çalışma durumu gibi söz konusu hususlara göre kişilere verilen geçim indirimi değişiklik göstermektedir. 2020 yılı itibariyle belirlenen indirimler ise şu şekildedir:
- Bekar 220,73TL
- Eşi çalışmayan 264,87 TL
- Eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
- Eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
- Eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
- Eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
- Eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
- Eşi çalışan 220,73 TL
- Eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
- Eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
- Eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
- Eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
- Eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL