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Hayvancılık tarım elektrik projesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz için müjdeli haber burada! Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız için Tarımsal sulama elektrik projesinden faydalanabilir. Peki çiftçilere sağlanacak olan yardım ne anlama gelmektedir? Bu projeden kimler faydalanabilir?

20 Kasım 2020 Cuma 12:03
Hayvancılık tarım elektrik projesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
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Tarımsal Sulama Elektrik Projesi Nedir? Kimler Başvuru Yapabilir?

Resmi Gazete'de yayınlanan bir açıklamaya göre tarım arazilerinin sulanması için çiftçilerimize ucuz elektrik sağlama projesidir. Bu projeye göre çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu kapsamda tüketilen her aktif enerji klonu için 1,70 Kuruş yardım ödenmektedir. Bir Tarımsal Sulama Elektrik Projesini ziyaret ederek mevzuata aşina olabilirsiniz. Yeni kurallar sayesinde aşağıdaki sektörler tarımda ucuz elektrikten yararlanacak.

1. Küçükbaş hayvancılık işletmeleri

2. Büyükbaş hayvancılık işletmeleri

3. Tarımsal sulama alanları

4. Kanatlı ve kümes hayvanı yetiştiriciliği işletmeleri

Bu tarımsal elektrikten yararlanabilecekler. Destekten yararlanmak isteyen paydaşların dağıtım şirketine başvurması gerekir. Bazı şirketler, satıcılardan işlerine göre projeler oluşturmalarını isteyebilir.

Kırsal Kalkınma Projeleri Tarımsal Sulama Hibeleri

Bu projeye ek olarak, kırsal kalkınma projesi çerçevesinde tarımsal sulama tesislerinin kurulması için öngörülen oranda geri ödemesiz fon sağlanmaktadır. 7 Aralık'ta "Resmi Gazete" de yayınlanan bir habere göre, sulama alanları devlet desteği almaktadır.

1. KDV harç projenin %50’sne hibe verilmektedir.

2. Projenin en az tutarı 1 milyon Türk Lirasını geçemez. Kısacası en fazla 500.000 Türk Lirası tarımsal sulama desteği ödemesi yapılır.

Tarım Elektriği Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


1. Başvuru sahibine ait kimlik kartının fotokopisi,

2. Tarımsal elektrik başvuru dilekçesi,

3. Vergi levhası,

4. İşletme binasının tapusu ya da tarla tapusu,

5. Araziye ait harita ve onaylı projesi,

6. Bina için talepte bulunulmuşsa iç tesisat projesi (mühendis onaylı)

7. Çiftçi kayıt belgesi, (ÇKS)

8. Tarım İl Müdürlüğünden alınmış tespit evrakı,

9. Hayvan çiftliğinin su kullanım izin belgesi (onaylı)

10. Taahhütname

Ülkemizde hizmet veren; ADM, Akdeniz, Akedaş, Aras, Ayedaş, Başkent, Boğazç, Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Fırat, GDZ, KCETAŞ, Medaş, Osmangaz, Sedaş, Toroslar, Tredaş, Uludağ Dağıtım A.Ş., Vedaş, Yedaş, vb. şirketlerin başvuru belgeleri farklıdır. GAP, DOKAP, DOP, KOP gibi projelerde yer alan tarımsal elektrik abonelik işlemleri kanuna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Yazımızda elektrik aboneliği için gerekli olan evrak ve belgeler, dağıtım şirketlerinin web sitelerinden alınarak bilgi amaçlı verilmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 12:03
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Anahtar Kelimeler:
HayvancılıkTarımElektrik
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