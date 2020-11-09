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Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2020 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 9 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:52
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2020 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar
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Tarım ve orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkânı sağlıyor. Kredi Türkiye’nin çiftçi destekçisi Ziraat Bankası tarafından temin ediliyor. Başvuru yapanlar TKDK tarafından IPARD ve IPARD2 projeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşanlar için sunuluyor.30 bin TL’ye varan hibe ve destek kredisi bakanlık tarafından talep edene veriliyor.

Ziraat bankası en uygun faiz oranlarıyla gerekli destek kredisi imkanını çiftçilere verirken devlet bankası olması yönüyle de uygun ödeme sağlama güvenirliği sağlıyor. Yeterli şartları bulundurması durumunda, aşağıda belirtilen biçimde hayvan kredisi desteği sağlanmaktadır;

  • Koyun, kuzu, keçi vb. türündeki hayvanların edinilmesi
  • Arı, ördek, kaz vb. türdeki kanatlı ve kümes hayvanlarının edinilmesi
  • İnek, dana, manda vb. türdeki büyükbaş hayvancılığın edinilmesinde finansal destekler sağlanmaktadır.

Sağlanan avantajların arasında hayvan kredisine ek olarak hayvan yetiştirirken gerekli olan ekipman ve gıda desteği alımları da çiftçiler için uygun şekilde belirlenmiştir.

 Peki hayvan kredisi almak için gerekli şart ve koşullar için nelerdir sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

Geri ödemesiz hayvan kredisi başvuru şartları nelerdir?

  • Halihazırda zaten hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yetiştirdikleri hayvanların küpe numaralarını bildirilmesi,
  • Kredi için başvuruda bulunacak kişinin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alması,
  • Krediye başvuran kişinin talep ettiği kredi miktarı kadar ipotek edebileceği bir gayrimenkulünün bulunması
  • Düzenli maaşı olan ve maaş bordrosunu gösterebilecek iki adet çalışan kefil
  • Başvuru yapacak kişinin Ziraat Bankasına doğrudan ve şahsen gidip başvuruda bulunması
  • 3 yıllık bir bilanço ve teminatın bankaya bildirilmesi şartları bulunmaktadır.

Hayvancılık kredisi veren bankalar hangisidir?

Devlet destekli hibelerin yanında çeşitli bankalarda hayvancılık yapmak isteyen çitçi vfe çiftçi adaylarına çeşitli faiz miktarlarında kredi imkânı sağlamaktadır. Bu bankalardan bir kısmı şu şekilde sıralanmıştır;

•    Halk bankası,

•    Garanti Bankası,

•    Vakıf Bankası,


•    QNB Finansbank.

Yukarıda belirtilen bankalar ek olarak Denizbank da hayvan yetiştiriciliği için kredi sağlayan avantajlı bankalardan birisidir. Denizbank’ın sağladığı kredi çeşitleri şu şekildedir;

  • Hayvan yetiştiriciliği sırasında kullanılacak ekipman için kredi,
  • Süt üretimi hayvancılığı kredisi
  • Besi hayvancılığı için kredi imkânı sağlamaktadır.

Denizbank bu kredileri verirken çiftçi ve çiftçi adaylarından belirtilen evrakları tamamlamalarını istemektedir. Bu evraklar;

  • Başvuru yapan kişinin çiftçi belgesi ve ÇKS belgesi
  • Kimlik kağıdının fazladan bir nüshası
  • Başvuru yapan çiftçinin ve çiftçi adayının hayvancılığı yapacağı alanın ikamet adresi
  • Tapu fotokopisi
  • Traktör veya hangi taşıt kullanılacaksa ruhsat fotokopisi istenmektedir.

Başvuruda bulunacak şahsın ya da tüzel kişiliğin başvurusunda talep edilen evraklar Denizbank resmi intenet sitesinde yer almaktadır. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından en yakın Denizbank şubesine gidilerek başvuru gerçekleştirilebilir.

Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor?

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinin devamlılığını sağlamayı hedefler ve bu yönde vatandaşa gerekli yardım ve desteği sağlar. Kampanyalar üreterek, krediler vererek Türkiye’de çiftçiliğin gelişmesi yönünde adımlar atar. Her ilde bulunan İl Tarım Müdürlükleri üzerine düşen çalışmayı en faydalı olacak biçimde gerçekleştirir. Bakanlık, üreticilere düşük faizli ya da geri ödemesiz kredi ve destekler sunar. Bankalar güven gerekli güveni ve teminatı sağlamayan yetiştiricilere kredi başvuru onayı yapmaz. Son 10 yıldır yüzlerce kişiye hayvan başına destekleme paraları yatılmış, hibeler ve destek kredileri sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:52
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