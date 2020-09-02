Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar

Bir çok banka hayvancılık işinde bulunan çiftçilere kredi sağlamaktadır. Hayvancılık kredisi küçük, büyük baş ile birlikte arıcıkla uğraşan çiftçilere verilmektedir. Hayvancılık kredisine başvurmak isteyenlerden bazı şartlar ve belgeler istenmektedir. Bazen bankalar özel şartlar istese de ortak şartları şunlardır:

- 18 yaşını doldurmuş ya da 18 yaşını geçmiş olmak,

- Hayvan kayıt bilgisi,

- 2 yıl veya daha uzun yıllar boynunca hayvancılık yapmak ve yaptığı hayvancılığa dair özel kimlik(önek arıcılık kimliği),

- Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı.

Bu evraklar ve koşullar tamamlandığında kredi alacak kişinin banka şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası’ nın Verdiği Hayvancılık Kredileri:

Tarım Kredi Kooperatifleri ile anlaşan Ziraat Bankası, arıcılık , küçük baş ve büyükbaş hayvancılık kredisi vermektedir. Ziraat Bankası büyük baş hayvancılık için % 50 oranıyla indirim yaptığı 5. 000. 000 Türk Lirasına kadar kredi imkânı tanımaktadır. Küçük baş hayvancılık içinde aynı imkânı tanıyan Ziraat Bankası faiz indirimi % 100’ dür. Arıcılık için ise çalışan ve çalışmaya yeni başlayacak olanlara 1 . 500. 000 Türk lirasına kadar kredi vermekte ve % 50 faiz uygulamakta. Kanatlı damızlık için verilen kredi 7. 500. 000 Türk lirasına kadar çıkmakta % 100 faiz indirimi sağlanmaktadır. Başvurular Ziraat Bankasının şubesinden yapılabilir.

Şekerbank’ ın Verdiği Hayvancılık Kredileri:

Tavukçuluk, süt sığırcılığı ve besicilik gibi hayvancılıkla uğraşanlara uygun faiz ve vade süresi vermektedir. Şekerbank’ ın başvuracaklardan bulunduğu şartlarından en önemlisi 2 sene ve üzerinde hayvancılık işiyle uğraş vermektir. Küçükbaş hayvancılık için ahır yapımı ve hayvan alımı gibi harcamalarının üzerinden % 75 ‘e kadar kredi imkanından yararlanır. Kredi ile alınacak olan keçi ve koyunların Tarım İl veyahut İlçe Müdürlüklerinde küpelenip sisteme kaydedilmelidir. Şekerbank tarafından verilen krediler ise senede bir geri ödeme imkânı sağlar. Tavukçuluk işiyle uğraşanlar için ise 10. 000 adet kapasiteli işletmelerde faturalarının % 75‘ i kadar kredi verir, 60 aya kadar uzayabilen vade imkânı sağlar. Yumurtacılık için ise 5 . 000 tane tavuk kapasitesi olan işletmeler için ise faiz oranı ve vade imkanı aynıdır.

Denizbank’ ın Verdiği Hayvancılık Kredileri:

Denizbank “Mööö’kemmel” adlı sloganıyla müşterilerine bir kapmanya sunuyor. Bu kampanyanın kapsadığı özellikler vardır . Süt hayvanı için alım kredisi çiftçilerin süt hayvanlarından daha fazla gelir alması için planlanmıştır, destek sağlamak amacıyla vade süresi 60 aya kadar uzamakta, fatura değerinin % 75’ i kadar da kredi kullanım oranı vermekte. Süt sığırlarını almak için planlanan kredide ise işletme sahiplerinin süt sığırı almasına maddi destekte bulunmakta ve 60 aya kadar vade imkânı tanımakta. Besi hayvanları alımı için verilen kredi ise besi sığırı almak için maddi destek almasıdır. Kredi 6 ayda bir ödemeli ve 12 aya kadar vadeli olarak kullanılmakta.

Yapı Kredi Bankasının Verdiği Hayvancılık Kredileri:

Yapı Kredi uygun faizler ve ödeme koşulları ile kredi vermektedir. Kredinin amacı ise süt hayvancılığı yapılan işletmelerde bakım, ilaçlama, yem ve ilaçlama gibi bir çok işlemine maddi destek sağlamaktır. Yapı Kredi geri ödemede kolaylıklar sağlıyor, kredi ödemeleri ayda bir kez, 3 ayda bir kez ve 6 ayda bir kez ödeme seçenekleri sunar. Spot ve BHC kredilerine vergi ve faiz ödemelerinde vade tarihinde yapabilme imkanı sunuyor. Besicilik kredisi ise 12 aydan 24 aya kadar vade yapılabilir. Hayvan alım kredisi ise çiftçinin küçük veya Büyükbaş satın alımlarına maddi destek sağlama amacındadır. Çek, senet veya kefalet belgelerinden bir tanesi gösterilerek 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 aylık sıkboğaz etmeyen ödeme planları sunar veya yapılan hasat ile taksitli bir şekilde geri ödenebilir.

Finansbank’ ın Verdiği Hayvancılık Kredisi:

Besicilik kredisi özellikleri, Üretimin % 85’ lik bir kısmı ödenir, 24 aya kadar vade yapılır ve esnek bir ödeme planı ile taksitlendirilir. Besicilik kredisinden yararlanmak için bazı belgeler banka tarafına teslim edilmelidir:

-Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin fotokopisi,

-Çiftçi olduğunuzu kanıtlayan çiftçilik belgesi,

-İşletmenin kayıt belgesi,

-Hayvan pasaportları,

-Hayvanın kayıt belgesi başvuru yapılırken bankaya götürülmelidir.

Kanatlı kümes hayvancılığı

yem, işçilik, ilaç ve paketleme gibi özelliklerde maddi yardımda bulunma amacı güder. Kredinin özellikleri ise, %75 maliyet banka tarafından ödenir ve bu oran müşteriye göre % 85’ e kadar çıkabilir, 24 aya kadar vade imkânı ve esnek bir ödeme sunar. Bu krediden yararlanmak için ise bazı belgeler gereklidir:

- Sağlık koşullarının iyi olduğunu göster belge ile çalışma izni belgesi,

- Çiftçilik yapıldığını kanıtlayan çiftçilik belgesi,

- Gıda Üretim Sertifikası

- Kimlik fotokopisi

Arıcılara da kredi imkanı sağlayan Finansbank, % 75 maliyeti karşılar, 24 aya kadar vade imkânı sağlar ve ödemeyi esnek bir şekilde gerçekleştirme imkânı sağlar. Arıcılık kredisi içinde belirli belgeler götürülmesi gerekmektedir:

-Arıcılık yaptığınıza dair Arıcılık Kimlik Belgesi,

-Alım satımı gösteren tutanak ya da proforma faturası.

Garanti Bankasının Hayvancılık için Verdiği Krediler:

Besicilik kredisi, çiftçinin ahır yapımı , ahırını tamir etmesi, et üretimi için hayvan alımı sağlama, teçhizat ihtiyaçlarını sağlama, ilaçlama ve aşılama gibi ihtiyaçlar için kullanılan kredidir. Süt hayvanı için alım kredisi çiftçilerin süt hayvanlarından daha fazla gelir alması için planlanmıştır. Bu krediye başvurmak isteyenler en yakın Garanti şubesine gidebilir.